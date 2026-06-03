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Temas del día de EFE News Latino del miércoles 3 de junio

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GUERRA COMERCIAL

Washington - Estados Unidos propuso imponer un nuevo arancel del 10 % a importantes socios comerciales como México, Canadá y la Unión Europea debido a que estos no habrían adoptado medidas suficientes contra el trabajo forzoso, gravámenes que se elevarían al 12,5 % en el caso de países como China, Brasil y la India.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

Austin - Fiel al espíritu texano y al lema del estado, 'En Texas todo es más grande', Dallas será la ciudad sede del Mundial donde más partidos se celebrarán, con nueve encuentros programados, entre ellos una semifinal. A esto se unen una variada oferta gastronómica marcada por las famosas porciones 'tamaño Texas' o los enormes toros de más de 700 kilos del rodeo texano.

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EEUU CINE

Nueva York - El festival de Tribeca, en Nueva York, cumple 25 años y celebra su aniversario con una selección de más de 118 películas y 86 cortometrajes, entre las que destacan varias producciones españolas como 'Dante' o el documental del cantante Alejandro Sanz.

AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- ONU CONSEJO DE SEGURIDAD.- La Asamblea General de la ONU elegirá este miércoles a cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el periodo 2027-2028, en una votación clave que renovará parcialmente el principal órgano de decisiones de Naciones Unidas.

Washington.- EEUU EXTERIORES.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comparece por segundo día ante el Congreso sobre el presupuesto del Departamento de Estado. (foto) (video)

Washington.- OEA COLOMBIA.- La OEA recibe un informe de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (foto) (video)

Nueva York.- EEUU ARTE.- La incubadora cultural del New Museum, NEW INC, inicia su festival de tres días sobre arte, diseño y tecnología. (foto)

EFE News Latino

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