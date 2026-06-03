Wall Street abre en rojo por la tensión en Oriente Medio y el repunte del petróleo

Nueva York, 3 jun (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía el 0,36 %, con los inversores nuevamente atentos al desarrollo de las negociaciones entre EE.UU. e Irán, especialmente después de que se registraran nuevos ataques en Oriente Medio.

Unos diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba hasta los 51.125 puntos; el selectivo S&P 500 cedía el 0,25 %, hasta los 7.590 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba el 0,31 %, hasta las 27.009 unidades.

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La corrección llega después de que los principales índices del parqué neoyorquino cerraran en la víspera de nuevo en máximos, con el S&P 500 al superar los 7.600 puntos.

EE.UU. e Irán siguen inmersos en sus negociaciones para poner fin a la guerra, que ya se extiende más de tres meses, y para reabrir el estrecho de Ormuz, que antes del inicio de las hostilidades era ruta clave para una quinta parte del petróleo mundial.

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Ambos países volvieron a intercambiar golpes ayer en la noche, con ataques de Washington contra una torre de comunicaciones en la isla iraní de Qeshm y un petrolero de la nación musulmana, mientras que Teherán lanzó misiles contra objetivos estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Irán pide también el cese de la ofensiva israelí en el Líbano, mientras que EE.UU. condiciona cualquier acuerdo a que sus aliados en Oriente Medio, como Arabia Saudí o Catar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel.

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Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy -en una entrevista- que no descarta mantener el bloqueo que impuso sobre el estrecho de Ormuz hasta el Día del Trabajo (7 de septiembre), aunque avanzó que lo ve "poco probable".

En el plano corporativo, las firmas de capital de riesgo registraban algunas de las mayores caídas después de que la gestora suiza Partners Group limitara los reembolsos en uno de sus fondos -según reporta la cadena CNBC-. Por su parte, las acciones de KKR cedían alrededor del 4,2 %, mientras que las de Blackstone perdían el 3,8 %.

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Las grandes tecnológicas abrieron con resultados dispares: Nvidia cedía el 2,34 % y Amazon el 0,34 %, mientras que Meta avanzaba el 2,19 % y Apple, el 0,25 %.

Entre tanto, la incertidumbre sobre el suministro energético volvió a impulsar el precio del petróleo: el intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía hoy el 2,52 %, hasta los 96,12 dólares el barril, mientras que el Brent avanzaba hasta los 98 dólares.

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También aumentan hoy los rendimientos de la deuda pública estadounidense, con el bono a diez años acercándose al 4,5 %, lo que suele generar presión sobre la renta variable.

"El impulso del mercado ha sido extraordinariamente fuerte gracias al ciclo de inversión en inteligencia artificial, pero el verano podría traer una pausa y algo más de volatilidad", señaló a CBNC, Meghan Shue, responsable de estrategia de inversión de Wilmington Trust. EFE

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