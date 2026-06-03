La patronal de la electricidad europea pide alianzas para impulsar la electrificación

Helsinki, 3 jun (EFE).- Eurelectric, la patronal eléctrica europea, defendió este miércoles la necesidad de establecer alianzas entre empresas industriales, proveedores de energía e inversores para impulsar la electrificación a gran escala y afianzar la competitividad europea.

Durante el "Power Summit 2026" que se celebra en Helsinki Eurelectric ha presentado un informe en el que indica que la electrificación supone una ventaja competitiva para Europa, pero su ritmo de expansión es insuficiente para mantener la competitividad de la industria europea a nivel mundial y requiere una mayor coordinación entre los actores del sistema.

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Por ello, presentó un nuevo modelo de colaboración denominado "Power couples" (parejas energéticas), una estrategia de electrificación replicable para impulsar la competitividad industrial mediante la optimización de la demanda, el suministro bajo en carbono, las infraestructuras eléctricas y la flexibilidad.

En este tipo de alianzas, una instalación eléctrica garantiza una demanda estable de energía limpia a largo plazo, la empresa compradora adapta su consumo en función de los precios, una tercera proporciona un equilibrio rápido del sistema y todas comparten infraestructuras, riesgos y beneficios.

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Según el presidente de Eurelectric, el finlandés Markus Rauramo, Europa necesita un marco regulatorio adecuado, previsibilidad en materia de inversiones, una expansión más rápida de la red eléctrica y modelos de suministro integrados que puedan ampliarse con rapidez para poder construir una economía industrial más resiliente y competitiva.

"La seguridad energética y la descarbonización ya no son agendas separadas, sino una sola", dijo Rauramo en rueda de prensa.

A su juicio, los países europeos que invirtieron de forma temprana en energía limpia, electrificación y diversificación del suministro son hoy en día estructuralmente más resilientes, lo que confirma que la electrificación no es sólo una solución climática, sino también una cuestión de competitividad y una estrategia de seguridad.

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"Un diseño de mercado fiable y un sistema sólido de comercio de emisiones de carbono (ETS) no son decisiones ideológicas. Son la columna vertebral indispensable que da a los inversores la confianza necesaria para invertir a la escala masiva que se requiere", aseguró.

Rauramo, quien es además consejero delegado de la compañía eléctrica finlandesa Fortum, pidió evitar la fragmentación en la toma de decisiones para que Europa pueda avanzar en la electrificación del continente y hacer más atractivo el sector eléctrico para los mercados de inversión.

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En este sentido, afirmó que el plan de acción sobre electrificación que prepara la Unión Europea (UE) representa "una oportunidad clave" para acelerar su implementación en los sectores del transporte, la construcción y la industria.

"Abandonar los combustibles fósiles, aumentar la producción de energía limpia y solucionar los problemas de capacidad de la red eléctrica no son cuestiones aisladas, sino que son fundamentales para la competitividad industrial de Europa", señaló Rauramo. EFE