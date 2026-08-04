La bolsa de México gana 0,20 % en línea con índices del mundo

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Ciudad de México, 4 ago (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este martes un 0,20 %, tras dos jornadas a la baja, porcentaje que impulsó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, a subir a 66.833,16 unidades, en una sesión positiva para la mayoría de los mercados en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global debido al optimismo sobre los sucesos en Medio Oriente, así como resultados positivos de las empresas en esta temporada de resultados trimestrales", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

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En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 0,20 %, luego de dos sesiones negativas al hilo".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las ganancias de las emisoras Grupo Aeroportuario del Centro (+3,67 %), Grupo Carso (+3,43 %), Grupo México (+2,86 %), Volaris (+2,36 %) y Coca-Cola Femsa (+1,36 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el avance de este martes el mercado mexicano registra una ganancia del 3,93 % en lo que va de 2026.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,34 % frente al dólar, al cotizar en 17,26 unidades por billete verde, frente a los 17,32 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 150 millones de títulos por un importe de 19.542 millones de pesos (unos 1.132 millones de dólares).

De las 748 firmas que cotizaron en la jornada, 463 terminaron con sus precios al alza, 262 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del grupo aeroportuario del Centro Norte (OMA B), con el 3,67 %; del conglomerado industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el 3,43 %, y de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 3,2 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de servicios financieros Alterna Asesoría Internacional (ALTERNA B), con el -6,94 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el –6,59 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -3,86 %.