Agencias

Líbano e Israel acuerdan la implementación de un alto el fuego

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Las delegaciones de Líbano e Israel han pactado la implementación un alto el fuego, tras finalizar este miércoles en Washington una nueva ronda de negociaciones, auspiciada por Estados Unidos, e iniciada en la víspera.

"Como resultado de las negociaciones lideradas por Estados Unidos, Israel y Líbano han acordado la implementación de un alto el fuego", han anunciado los tres países reunidos en este encuentro trilateral de alto nivel en un comunicado conjunto difundido por el Departamento de Estado estadounidense.

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Este cese de hostilidades, según matiza el texto, "está supeditado al cese total de los disparos de (el partido milicia-chií libanés) Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros de Hezbolá del sector sur del (río) Litani".

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