Fujimori agradece el respaldo de 14 expresidentes iberoamericanos en segunda vuelta

Lima, 3 jun (EFE).- La candidata presidencial derechista Keiko Fujimori agradeció este miércoles el respaldo a su postulación en la segunda vuelta electoral de Perú de 14 expresidentes iberoamericanos, del Grupo Libertad y Democracia, tras un anuncio en ese sentido del exmandatario colombiano Iván Duque.

"Es un honor recibir el respaldo de 14 expresidentes iberoamericanos a nuestra candidatura a la Presidencia de Perú", dijo Fujimori en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X.

Añadió que este apoyo reafirma "nuestra convicción democrática y fortalece nuestro compromiso con la libertad, el Estado de derecho y el desarrollo de nuestro país".

Fujimori, que disputará la segunda vuelta con el candidato izquierdista Roberto Sánchez el próximo domingo 7, agregó que recibe el respaldo con responsabilidad y que renueva su determinación de trabajar por "un Perú más seguro, ordenado y unido".

También reafirmó su compromiso con la Constitución, la alternancia democrática y el equilibrio de poderes.

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) compartió un mensaje del derechista Duque con una carta del Grupo Libertad y Democracia, en el que llaman a los peruanos a respaldar con convicción a Fujimori en la segunda vuelta como alternativa a los "proyectos de izquierda radical" que han infringido un "grave daño" en las democracias de la región.

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Algunos de los exgobernantes firmantes son Mariano Rajoy de España, Felipe Calderón de México, Jorge Quiroga de Bolivia, Mauricio Macri de Argentina, Guillermo Lasso de Ecuador, Eduardo Frei de Chile y Mireya Moscoso de Panamá, entre otros. EFE