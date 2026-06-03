Macron insiste ante Magyar importancia de retomar el proceso de adhesión de Ucrania a UE

París, 3 jun (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió este miércoles ante el nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, la importancia de retomar el proceso de adhesión de Ucrania a la UE y de "seguir presionando a la máquina de guerra rusa".

Desde el palacio del Elíseo de París, el sucesor del euroescéptico Viktor Orban se limitó a decir que serán "socios constructivos" en la UE, sin entrar en detalle sobre la guerra en Ucrania, ni acerca del proceso de adhesión de Kiev.

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Magyar ha establecido como requisito previo para retomar esas negociaciones llegar a un acuerdo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre el respeto de los derechos culturales de la minoría húngara que reside en Ucrania, estimada en 100.000 personas.

El dirigente húngaro ya aclaró que tampoco, bajo su Gobierno, se va a cambiar la postura fundamental del anterior Gobierno de Orbán, por lo que la idea es no enviar soldados ni armas en apoyo de Ucrania.

Macron abogó por que esas negociaciones de adhesión se hagan "bajo el principio de mérito propio" y, a pesar de los desacuerdos sobre Ucrania, aprovechó para saludar de nuevo la elección del nuevo primer ministro húngaro, porque "una nueva era se abre en Europa".

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Tras haber visitado Varsovia, Viena y Berlín en menos de un mes en el cargo, Magyar se mostró favorable a asociar a Francia y Alemania en la cooperación con el denominado grupo de los Cuatro de Visegrado (V4), formado por Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia, pero que entró en crisis por los roces de Budapest y Varsovia respecto a la guerra en Ucrania.

"Seremos socios constructivos, vamos a reforzar los valores del Estado de Derecho", incidió el político húngaro.

Macron recordó que ese compromiso del nuevo Ejecutivo es el que ha permitido a Bruselas liberar más 16.000 millones de euros en fondos europeos destinados a Budapest y que habían estado congelados hasta ahora por violaciones en los principios del Estado de Derecho.

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