Iván Sánchez reacciona a la relación de Iker Casillas con su exnovia, Irene Esser

Después de varias semanas rumoreándose que Iker Casillas podría haber recuperado la ilusión al lado de la actriz y modelo Irene Esser, la revista Pronto ha confirmado su relación con unas imágenes paseando abrazados en actitud cómplice por las calles de Madrid que no dejan lugar a dudas.

Tal y como han revelado en el programa 'Vamos a ver', el ex de Sara Carbonero está muy ilusionado con la venezolana, de 34 años, y a diferencia de otras mujeres con las que se le ha relacionado desde su separación de la periodista en 2021, esta vez parece que se está tomando las cosas con calma y lo suyo podría ir muy en serio.

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Irene, que fue elegida Miss Venezuela en 2011 y se coronó segunda finalista en el certamen de Miss Universo en 2012 -aunque en la última década ha encaminado su carrera profesional al mundo de la interpretación- mantuvo un discreto noviazgo con Iván Sánchez, al que conoció en 2021 y al que se rumorea que habría dejado después de conocer al exfutbolista del Real Madrid.

En medio de estas especulaciones sobre la historia de amor que su exnovia está viviendo con Casillas, el actor ha reaparecido en la gala de los Elle Style Awards y se ha desmarcado de la vida sentimental de la mujer con la que ha compartido los últimos años: "Yo no soy actualidad. Tenéis que hablar con ellos" ha expresado.

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Sin embargo, y a pesar de no querer entrar en detalles, Iván sí ha asegurado que "les deseo lo mejor, claro", insistiendo en que es "con ellos con los que tenéis que hablar". "Yo estoy fenomenal, sin parar de trabajar y feliz" ha sentenciado.