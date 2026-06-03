Ryanair transportó 20,7 millones de pasajeros en mayo, el 6 % más

Dublín, 3 jun (EFE).- La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair informó este miércoles de que transportó en mayo 20,7 millones de pasajeros, el 6 % más que en ese mes del año anterior.

La compañía radicada en Dublín destacó hoy que operó más de 114.000 vuelos durante el pasado mes, en el que el factor de carga, que mide el porcentaje de asientos ocupados por trayecto, se mantuvo en el 95 %.

En los doce meses hasta mayo, Ryanair confirmó que transportó 210,4 millones de usuarios, el 4 % más, mientras que el factor de carga fue del 94 %, sin cambios respecto al periodo anterior.

De cara a estimular el mercado, la aerolínea, líder en Europa por volumen de pasajeros, aseguró el pasado mes que no habrá interrupciones en el suministro de combustible debido al conflicto en Oriente Medio incluso después del verano.

Asimismo, avanzó que el precio de los billetes no aumentará significativamente durante el periodo vacacional, tras reconocer que no cumplirán con sus análisis previos, que preveían un encarecimiento por debajo del 5 % en los meses de temporada alta. EFE

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