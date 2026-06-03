Los vaticanistas, pendientes del mensaje del papa en España ante polarización y migración

Cristina Cabrejas

Ciudad del Vaticano, 2 jun (EFE).- Los 'vaticanistas' internacionales, periodistas especializados en información vaticana que viajarán con León XIV a España, estarán pendientes sobre todo de los mensajes que el pontífice lanzará ante una sociedad "fuertemente polarizada" y coinciden en que el "momento cumbre" del viaje será el discurso sobre migración en Canarias, dirigido a toda Europa.

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80 periodistas de 55 medios de todo el mundo viajarán desde Roma a España para seguir en Madrid, Barcelona y Canarias todos los eventos de esta visita papal de, 6 al 12 de junio.

"Con España, León XIV vuelve al corazón de la vieja Europa. Francisco prefería las periferias. Ahora, en cambio, Prevost visita España y en septiembre irá a Francia. Es un reconocimiento del papel que el Viejo Continente y los países de antigua tradición cristiana, pueden desempeñar en un mundo reducido a la ley del más fuerte", opina Gianguido Vecchi, vaticanista del diario italiano Corriere della Sera.

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A su juicio, "la Unión Europea sigue siendo un modelo, mientras que en otros lugares el multipolarismo y las democracias están en crisis", dice Vecchi, quien considera que la etapa más importante será Canarias porque continúa lo que comenzó Francisco y ahora, "León llega a España, la última estación de este Vía Crucis: el 4 de julio cerrará el círculo volviendo a Lampedusa".

Elise Ann Allen, biógrafa del papa con su libro "León XIV: Ciudadano del Mundo, Misionero del Siglo XXI" y corresponsal de "Crux" destaca el regreso de los papas a los lugares de tradición cristiana "en un momento de secularización" para "reforzar un poco la identidad de la iglesia" también en lugares "marcados por los escandallos de los abusos".

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Además de la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada familia, "una herencia de fe, de arte, de cultura, muy importante en la sociedad española", Harris afirma que "será muy emblemático y muy importante, la visita a las islas Canarias" donde, "no sólo estará hablando a España específicamente sino a todo el mundo", apunta Allen.

La mexicana Valentina Alazraki corresponsal de N+ con 166 visitas papales y la única periodista que habrá informado de las visitas de cuatro papas a España, explica que encontrará un país "muy diferente al que recibió en su momento Juan Pablo II en 1982. Es una España en este momento menos católica, con una práctica religiosa menos evidente con respecto al pasado, una descristianización un poco de la sociedad y sobre todo muy polarizada, por lo que a nivel político, por lo que habrá mucha atención".

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"El discurso en las Cortes será seguramente un discurso que será leído con muchísima atención por parte de la prensa internacional, teniendo en cuenta la situación de España. Y otro punto seguramente muy importante será el del migratorio, porque heredó e hizo suyo el deseo da Francisco de visitar Canarias para agradecer también la gran acogida que le dieron a los migrantes y por ser este tema también un tema ha polarizado mucho la sociedad, la opinión pública y el mundo político español", explica Alazraki.

Para Iacopo Scaramuzzi, del diario italiano La Repubblica, "no será un viaje fácil desde el punto de vista político".

"Pedro Sánchez se encuentra debilitado por las investigaciones sobre el Partido Socialista, pero es uno de los líderes europeos más críticos con las guerras de Trump y Netanyahu, que también condena el papa. En un contexto político tan polarizado como el español, creo que habrá un alto riesgo de que cada palabra de sus discursos sea utilizada por unos u otros. Para un pontífice que persigue la unidad de la Iglesia y de la sociedad, será un reto exigente", señala Scaramuzzi.

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Justin McLellan del periódico estadounidense National Catholic Reporter, enviado a todos los viajes papales, explica que para ellos lo más interesante será la etapa en Canarias para conocer sus palabras ante la inmigración y su condena "al trato inhumano" también "para aplicarlo a Estados Unidos", pero sobre todo verle, que hasta ahora no ha sucedido, tocando con la mano esta realidad. "Esperamos un momento como la Lampedusa de Francisco" y cómo se puede.

Para el enviado de AFP, Clementi Melki, el viaje a España rompe "la estrategia de Francisco de las periferias y va a países de fuerte tradición católica" por lo que el principal mensaje será "animar a los católicos sobre todo ante la secularización y con la practica religiosa en declibe" y ofrecer "su prospectiva de visión de la Iglesia al visitar a los sintecho, a los migrantes y los presos".

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"Sabemos que existe polarización en la sociedad también entre los católicos, entre corrientes progresistas y conservadoras, también en el tema de la migración, por lo que va a intentar conciliar estas tensiones internas", apunta también que seguirá con interés la etapa de Canarias, porque es el primer lugar simbólico del drama de la migración que visitará León XIV. EFE