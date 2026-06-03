Infografías del miércoles 3 de junio de 2026

OCDE PERSPECTIVAS - La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha reducido ligeramente sus expectativas sobre la economía mundial para este año a causa de la guerra en Oriente Medio respecto al inicio del conflicto, pero ha advertido de que, si sus consecuencias se prolongan hasta finales de 2026, habría una fuerte ralentización que se notaría sobre todo en 2027.

LATINOAMÉRICA TURISMO - La industria del turismo en Latinoamérica y el Caribe arrancó el año 2026 con un crecimiento dinámico, impulsado por cifras récord en varios países, pese a que el sector a nivel global enfrenta pérdidas por el impacto de la guerra en Oriente Medio.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - A 7 días del Mundial: La Selección de Argentina ha ganado siete definiciones por penal en la historia de los Mundiales y es el equipo que más veces ha logrado imponerse en este tipo de desenlaces.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - La totalidad de las selecciones participantes en el Mundial de Fútbol 2026 dieron a conocer sus nóminas y de esta manera se confirmaron los jugadores más caros en el mercado que no estarán en el evento deportivo, lista que está liderada por el inglés Cole Palmer, el español Fermín López y el francés Hugo Ekitiké.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Menos pérdidas de tiempo, roja por taparse la boca y más tecnología, las novedades que presentará el Mundial en las normas de juego.

RD CONGO EBOLA - El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 344 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 60 muertos.

CINE ESTRENOS - La nueva película del clásico de los ochentas 'Masters of the Universe' se estrena esta semana y promete revivir la icónica saga de He-Man con un elenco estelar encabezado por Nicholas Galitzine como el príncipe Adam/He-Man y Jared Leto como Skeletor. EFE

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