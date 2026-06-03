Gobierno de Irak creará comité para desarmar y desvincular milicias de grupo paramilitar

Bagdad, 3 jun (EFE).- El Gobierno de Irak anunció este miércoles la formación de un comité para desarmar y desvincular a dos poderosas milicias que recientemente han accedido a dejar de formar parte del poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Movilización Popular (FMP), en medio de las presiones de Estados Unidos para limitar la influencia de Irán.

La decisión fue tomada tras una reunión entre el primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irak, Ali al Zaidi, con delegaciones de las poderosas milicias de Asaib Ahl al Haq y las Brigadas Imam Ali, que la víspera anunciaron su ruptura con las FMP, de acuerdo con un comunicado de la oficina del Gobierno iraquí.

PUBLICIDAD

"Se decidió conformar un comité conjunto encargado de desarrollar los mecanismos adecuados para implementar los procedimientos de desvinculación de las Fuerzas de Movilización Popular y la consolidación de las armas bajo control estatal en los próximos dos días", apuntó en la nota.

Al Zaidi dio la bienvenida a "la postura responsable" de los líderes de estas dos milicias consideradas terroristas por Estados Unidos que han mantenido una fuerte vinculación con Irán, y que han sido señaladas por Washington durante la guerra de Oriente Medio por su implicación en ataques en defensa de Teherán.

PUBLICIDAD

Las FMP fueron creadas en 2014 tras la emisión de un edicto religioso para luchar contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) por parte de la máxima autoridad chií de Irak, el ayatolá Ali al Sistani, que en los últimos años ha pedido el desmantelamiento de la agrupación de milicias al considerar que ya no es necesaria.

El primer ministro iraquí, además, recordó que el programa de su Gobierno es "consolidar las armas bajo control estatal", pese a que las FMP ya formaban parte del aparato de seguridad de Irak pero algunas de sus milicias actuaban por cuenta propia y han atacado objetivos de EE.UU. en el país y a otras naciones del golfo Pérsico.

PUBLICIDAD

El Gobierno estadounidense está ejerciendo una gran presión a Bagdad para desmantelar las milicias proiraníes y limitar su influencia en la política del país, mientras que Washington se opone a la participación de grupos designados como terroristas en el Ejecutivo iraquí, como las Brigadas Imam Ali o Asaib Ahl al Haq.

Sin embargo, medios iraquíes han indicado que algunas de las milicias más poderosas dentro del seno de las FMP y que tienen una fuerte vinculación con Irán, como Kataib Hizbulá o Harakat al Nujaba, se oponen a su disolución.

De hecho, Harakat al Nujaba reiteró este mismo miércoles que no se desmantelará al considerarse fundamental para "defender los lugares sagrados de Irak y a su pueblo", algo que puede abrir una brecha con el Gobierno de Bagdad y provocar desavenencias con Washington. EFE

PUBLICIDAD