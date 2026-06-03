Chevron presenta en Argentina un proyecto de inversión por 13.800 millones de dólares

Buenos Aires, 2 jun (EFE).- La petrolera estadounidense Chevron presentó este martes un proyecto de inversión por 13.800 millones de dólares en Argentina y pidió que sea admitido al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) puesto en marcha en 2024 en el país suramericano.

Según informó la compañía en un comunicado, la inversión estará destinada al desarrollo del área El Trapial, en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), dentro de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

En Argentina, Chevron produce petróleo crudo y gas natural y realiza actividades de exploración y desarrollo en Vaca Muerta.

Además de ser operadora y propietaria del bloque El Trapial, la petrolera estadounidense posee una participación no operativa del 50 % en las concesiones Loma Campana y Narambuena mediante una asociación con la petrolera argentina YPF, el mayor productor de hidrocarburos del país suramericano.

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De ser admitido al RIGI, el proyecto de Chevron tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Varios otros proyectos de inversión con eje en Vaca Muerta ya han pedido ser admitidos al RIGI, un régimen de incentivos creado por el Gobierno de Javier Milei en 2024.

Entre estos proyectos destaca uno de YPF, por 25.000 millones de dólares, para perforar 1.152 pozos en diversas áreas de Vaca Muerta y alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

Vaca Muerta, con epicentro en la provincia de Neuquén, es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

La colosal formación, que comenzó a ser explotada por YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones por unos 52.000 millones de dólares para su desarrollo masivo.

Su creciente producción de gas y petróleo ha permitido que Argentina revierta el déficit en su balanza energética y que varias petroleras activen diversos proyectos para exportar hidrocarburos. EFE