El Gobierno de Ecuador reporta una baja de un 27,7 % en homicidios en mayo frente a 2025

Guayaquil (Ecuador), 2 jun (EFE).- El Gobierno ecuatoriano afirmó este martes que los homicidios se redujeron en un 27,7 % en mayo, al contabilizar 676 asesinatos frente a los 935 que hubo en 2025, que fue el año más violento en la historia del país.

Durante quince días de ese mes rigió un toque de queda nocturno en nueve de las veinticuatro provincias y en otros cuatro municipios, con el que las fuerzas de seguridad buscaban intensificar las operaciones contra los grupos criminales, a los que el Ejecutivo atribuye el nivel de violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

PUBLICIDAD

Además de los homicidios, el Gobierno reporta una disminución del 43 % en los robos a personas, al pasar de 2.449 casos en mayo de 2025 a 1.399 en este año; el mismo porcentaje que en robos a motocicletas, que bajaron de 1.700 a 975 de mayo de 2025 a 2026.

Asimismo, los delitos de robo de vehículos y robo a bienes y autopartes registran una reducción del 54 %; el robo a domicilios, del 35 %; el robo a unidades económicas, del 46 %; y el robo en ejes viales, del 56 %, según detalló el Ministerio del Interior en un comunicado.

PUBLICIDAD

La cartera de Estado también señaló que en mayo detuvieron a dos objetivos de alto valor, frente a la única persona bajo esa categoría criminal que capturaron en el mismo mes del año pasado, y que las detenciones de objetivos de intermedio valor pasaron de 10 a 100 en ese período.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, destacó la disminución de los delitos en un video que publicó en su cuenta de Instagram y aseguró que se está "recuperando" al país. "Seguiremos luchando. A las mafias: primero se van a cansar ustedes antes que yo", escribió.

PUBLICIDAD

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para combatir a las organizaciones criminales, a las que pasó a denominar como "terroristas".

Pese a esa declaratoria, el país andino registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. EFE