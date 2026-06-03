De la Espriella lidera intención de voto para la segunda vuelta en Colombia con el 50,3 %

Bogotá, 2 jun (EFE).- El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que fue el más votado en las elecciones presidenciales del domingo en Colombia, lidera la intención de voto para la segunda vuelta que se celebrará el 21 de junio, según una encuesta divulgada este martes.

La encuesta, hecha por la firma AtlasIntel y publicada por la revista Semana, es la primera que se divulga después de la primera vuelta y en ella De la Espriella registra una intención de voto para la segunda ronda del 50,3 %, que supera el 42,6 % de Cepeda.

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La diferencia en este sondeo es de 7,7 puntos porcentuales, más amplia que los 2,84 puntos con los que De la Espriella aventajó a Cepeda en la primera vuelta.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el domingo 10,3 millones de votos (43,74 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, recibió 9,6 millones (40,90 %).

Según la encuesta, el voto en blanco es la opción del 3,7 % de los consultados para la segunda vuelta, mientras que el 2,9 % dijo no saber por cuál de los dos votará.

El sondeo, que se hizo entre el 1 y el 2 de junio con 2.030 encuestados en todas las regiones del país, tiene un margen de error del 2 %, según Semana.

A los encuestados se les preguntó además a cuál de los dos candidatos no votaría para presidente y en esa medición Cepeda tuvo un rechazo del 56,6 %, frente al 40,3 % de De la Espriella.

AtlasIntel evaluó además la opinión de los consultados sobre la forma como el presidente Petro está manejando el país y en ese apartado el 42,7 % le dio su aprobación contra un 53,2 % que dijo que lo desaprueba. EFE

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