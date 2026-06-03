Abren las urnas en Corea del Sur para las elecciones locales

Seúl, 3 jun (EFE).- Los centros electorales de Corea del Sur abrieron este miércoles las urnas para unas elecciones locales que son vistas como el primer barómetro relevante del desempeño del presidente, Lee Jae-myung, en su primer año de Administración.

La votación comenzó a las 6:00 hora local (21:00 del miércoles GMT) y terminará a las 18:00 horas (9:00 GMT) en cerca de 14.300 colegios electorales de todo el país, según la Comisión Nacional Electoral (NEC, por sus siglas en inglés).

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Más de 44,6 millones de personas tienen derecho a voto, aunque 10,4 millones ya emitieron su voto durante las jornadas de votación anticipada, cuando se alcanzó un máximo histórico de participación: con un 23,51 %.

Hasta las 9:00 horas, la tasa de participación era del 7,4 %, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto de los comicios de 2022. En Seúl la participación se quedaba en un 6,9 %, por debajo de la media nacional.

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De los comicios saldrán 16 alcaldes metropolitanos y gobernadores provinciales, 14 legisladores de la Asamblea Nacional y otras autoridades locales.

Si bien el Partido Democrático (PD) inicialmente aspiraba a una victoria aplastante, las últimas encuestas muestran que la contienda se está estrechando con el principal partido de la oposición, el Partido del Poder Popular (PPP), según recoge Yonhap. EFE