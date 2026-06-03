Venezuela celebrará la Energy Week en octubre para establecer alianzas estratégicas

Caracas, 2 jun (EFE).- Venezuela será la sede de la Energy Week entre el 26 y 29 de octubre próximo, con el objetivo de establecer alianzas estratégicas destinadas a aumentar la producción petrolera, reconstruir infraestructuras y apoyar el desarrollo económico a largo plazo.

De acuerdo a la página web venezuelaenergyweek.com esta exposición y conferencia constituirá la "principal plataforma mundial de inversión energética del país", en la que se pondrá de relieve la industria del petróleo y el gas de Venezuela y "se recuperará su lugar en el mercado energético internacional".

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El evento será organizado por Energy Capital Power, plataforma de inversión para el sector energético, en colaboración con el Ministerio de Hidrocarburos y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según el portal web.

La compañía aseguró que este evento servirá para conseguir acceso anticipado a proyectos, licencias, encuentros con líderes del Gobierno, empresas petroleras, inversores y proveedores de servicios para cerrar proyectos, así como información sobre reformas legislativas, programas de inversión y necesidades de infraestructura.

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Asimismo, indicó que el programa terminará el 29 de octubre con visitas sobre el terreno, "cuidadosamente seleccionadas", a activos clave tanto en la fase inicial como en la final de la cadena de valor, lo que permitirá a los inversores "conocer de primera mano las condiciones operativas y el estado de avance de los proyectos en la principales regiones productoras de Venezuela".

El pasado 27 de mayo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que más empresas del sector de los hidrocarburos llegarán en "las próximas semanas" a su país, que se ha abierto a la inversión privada y extranjera en medio de los acercamientos con Estados Unidos.

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Rodríguez no dio detalles sobre las empresas, las operaciones ni cuándo tienen previsto llegar a la nación suramericana, pero aseguró que su país vive un proceso de captación de inversiones nacionales y extranjeras.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado instando a las compañías energéticas de su país a invertir en Venezuela. EFE