Al menos 11 de 48 muertos hallados en zona de combates en Colombia eran menores

Bogotá, 2 jun (EFE).- Al menos 11 de los 48 cuerpos hallados en una zona del selvático departamento colombiano del Guaviare (centro-sur), donde la semana pasada hubo combates entre dos disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, eran de menores de edad, confirmaron este martes las autoridades forenses.

"Las víctimas identificadas corresponden a 39 de sexo masculino y nueve de sexo femenino, entre los que se encuentran 11 menores de edad", señaló el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en un comunicado, en el que detalló que hay cinco cuerpos que no han sido identificados.

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Los enfrentamientos ocurrieron la semana pasada entre las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que dirige Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que mantienen una fuerte disputa por el control territorial en esa zona. EFE