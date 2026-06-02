Victoria's Secret repunta más de un 40% en Bolsa tras presentar sus cuentas trimestrales

La firma de lencería Victoria's Secret se ha disparado en la Bolsa de Nueva York hasta un 40% tras presentar sus resultados del primer trimestre del año, acabado el 2 de mayo, con un incremento del 15% de sus ingresos y salir de las pérdidas anotadas hace doce meses.

Las acciones de la compañía escalaron hasta los 77 dólares en la apertura del mercado bursátil, frente a los 54,30 dólares registrados en el último cierre, lo que ha supuesto un incremento diario superior al 42,6%.

"Tuvimos un comienzo de 2026 muy sólido, superando las previsiones de ingresos y beneficios y manteniendo el impulso que generamos en la segunda mitad del año pasado. Logramos un crecimiento de ventas de dos dígitos en Victoria's Secret, PINK y Beauty, así como nuestro cuarto trimestre consecutivo de crecimiento comparable positivo", ha destacado la consejera delegada de la firma, Hillary Super.

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Victoria's Secret obtuvo un beneficio neto atribuido de 47,7 millones de dólares (41 millones de euros) en el primer trimestre del año, frente a las pérdidas de algo más de 1,5 millones de dólares (1,2 millones de euros) que anunció hace un año.

Asimismo, las ventas netas de la empresa alcanzaron los 1.560 millones de dólares (1.340 millones de euros), un 15,3% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y el beneficio operativo registró un resultado de 585 millones de dólares (500 millones de euros), un 23,4% superior.

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El mercado norteamericano continúa siendo el más importante para sus ventas, con un incremento interanual del 11,3%, mientras que en su negocio internacional la compañía casi ha doblado sus ventas en este primer periodo del año.

En este sentido, la compañía de lencería ha revisado al alza las previsiones para el ejercicio completo, situando las ventas netas entre los 7.030 y 7.130 millones de dólares (entre 6.030 y 6.120 millones de euros) y el rango de beneficio operativo entre los 550 y 580 millones de dólares (472 y 500 millones de euros), frente a los 403 millones de dólares (345 millones de euros) anotados en el ejercicio anterior.

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En el último año, las acciones de Victoria's Secret han crecido en el último año un 260%, en un momento marcado por la implementación del plan de recuperación de la consejera delegada --llegada en agosto de 2024-- para mejorar el desempeño de la marca de lencería.

"Estos resultados reflejan el progreso que estamos logrando en nuestra estrategia, a medida que continuamos fortaleciendo la conexión con nuestros clientes, generando interés en la marca e impulsando un crecimiento sostenible a largo plazo", ha señalado Hillary Super.