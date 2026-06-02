Ruto defiende el centro de cuarentena de ébola como parte de la colaboración de Kenia ante retos de salud pública

El presidente de Kenia, William Ruto, ha asegurado este martes que el centro de cuarentena y tratamiento frente al ébola que Nairobi y Washington están negociando y cuyo establecimiento ha sido suspendido temporalmente por orden del Tribunal Supremo (TS) del país africano, forma parte de una colaboración con Estados Unidos "que se remonta a décadas atrás" y que "ha desempeñado un importante papel en el apoyo" a la respuesta keniana a los "principales retos de salud pública".

"La colaboración de Kenia con Estados Unidos se remonta a décadas atrás y ha desempeñado un papel importante en el apoyo a nuestra respuesta ante los principales retos de salud pública, entre ellos el VIH/sida, la Covid-19 y el ébola", ha subrayado el mandatario en un mensaje publicado en redes en el cual ha subrayado que "la salud y seguridad" de su ciudadanía "sigue siendo" la "máxima prioridad" del Ejecutivo que lidera.

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En esa línea, Ruto ha aseverado que como parte de las "medidas de preparación frente a la amenaza del ébola" su Gobierno está adoptando "todas" las medidas necesarias para "prevenir, detectar y gestionar cualquier posible caso", al tiempo que "refuerza" la "capacidad de respuesta en materia de salud pública" con el "apoyo" de socios internacionales del país entre los cuales se incluye a la Administración estadounidense.

Con relación a la polémica instalación a la cual se pretende trasladar a estadounidenses expuestos al ébola tras el brote declarado en República Democrática del Congo (RDC), dejando también casos en Uganda, el presidente keniano ha querido dejar claro que el referido centro "que se está estableciendo" en la base aérea de Laikipia "con el apoyo" de Estados Unidos "no es único ni excepcional" sino que "forma parte de un sistema nacional más amplio".

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Concretamente, ha afirmado que el mismo se trata de "uno de los 23 centros de este tipo" que "forman parte del marco de preparación ante enfermedades de Kenia", junto con las instalaciones del Hospital Nacional Kenyatta (Nairobi); el Hospital del Servicio Nacional de Policía (Nairobi); el Hospital Universitario y de Referencia Moi (Eldoret); el Hospital Universitario, de Referencia e Investigación Kenyatta (Nairobi/Kiambu), y el Hospital Alupe (Busia), entre otros.

"Estas medidas tienen como único objetivo salvaguardar la salud pública y reforzar nuestra capacidad para responder de manera eficaz a las emergencias sanitarias", ha insistido el jefe del Estado africano agregando que "alianzas similares" resultaron "de gran valor" durante la pandemia de Covid-19 y "siguen mejorando" la "preparación" del país "en la actualidad".

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Cabe señalar que este lunes se han registrado manifestaciones en la ciudad de Nanyuki, localidad precisamente ubicada en el área de Laikipia, en señal de protesta contra el levantamiento de este centro, según han informado medios locales como Capital FM o 'The Standard'.

Los últimos contactos bilaterales tuvieron lugar el pasado jueves, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo una conversación con el presidente Ruto para abordar el brote de ébola y "la coordinación" entre ambos países "en los esfuerzos de respuesta a nivel de salud pública", según el portavoz de la cartera norteamericana, Tommy Pigott.

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Pigott aseveró entonces en un comunicado que ambos "discutieron sobre los esfuerzos coordinados para garantizar suministros médicos vitales para Kenia y la firmeza y preparación del sistema sanitario de Kenia", al tiempo que desveló que Washington planea entregar a Nairobi 13,5 millones de dólares (cerca de 11,6 millones de euros) para estos esfuerzos, además de los 112 millones de dólares (alrededor de 96,2 millones de euros) en "asistencia bilateral para la respuesta regional".

"Ambos líderes acordaron mantener una coordinación estrecha ante el desarrollo de la situación y seguir aprovechando la sólida alianza sanitaria entre Estados Unidos y Kenia, que ha demostrado ser fundamental para abordar los desafíos de salud pública en Kenia y en toda África oriental", dijo.

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