'1936' gana el Premio Max al mejor espectáculo de teatro en una gala que reivindica "que se invierta en cultura"

'1936', de Centro Dramático Nacional (CDN-INAEM), Checkin Producciones y El Terrat, se ha alzado con el premio al Mejor espectáculo de teatro en los XXIX Premios Max, celebrados este lunes en el Teatro Romano de Mérida en una gala que ha estado marcada por la petición de inversiones en cultura, entre ellas que el Estado invierta el 1% por ciento de sus presupuestos en cultura, como ha afirmado el Premio Max de Honor, Jesús Cimarro, durante la gala.

'1936' se trata de una obra que "transporta a los años más duros de la Guerra Civil", como la propia sgae la define. Al recoger el galardón, los componentes de '1936' han dedicado el premio "a todas las personas, a las miles de personas que siguen en este país todavía enterradas en lugares desconocidos".

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Uno de los momentos centrales de la noche ha sido la entrega del Premio Max de Honor al productor Jesús Cimarro, que dirige desde hace 15 años el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Cimarro, presentado por la directora de la Academia de las Artes Escénicas, Magüi Mira, se convierte en el primer productor en recibir este galardón.

"La cultura somos un motor económico y social y tenemos que decirlo alto y claro para que nuestros dirigentes lo tengan claro. La cultura no debe ser un lujo que nos permitimos cuando todo lo demás está cubierto", ha expresado durante su discurso.

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Cimarro ha reclamado que el Estado invierta el 1% de los Presupuestos Generales en cultura y las comunidades autónomas el 2% por ciento, tal y como recomienda la Unión Europea. "Ojalá tomen nota nuestros dirigentes y a partir del próximo año los presupuestos generales empiecen a invertir en cultura lo que corresponde", ha subrayado.

"Queridos amigos políticos, el teatro hay que cuidarlo, las artes escénicas hay que cuidarlas; en definitiva, hay que cuidar la cultura porque nos va la vida en ello. Y un país que no cuida su cultura es un país pobre, un país que no está bien", ha concluido el productor.

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'NO' SE ALZA CON TRES GALARDONES EN CATEGORÍAS DE DANZA

La ceremonia, concebida y dirigida por la coreógrafa extremeña Cristina D. Silveira bajo el lema 'La grandeza', ha arrancado con la entrega del premio a la Mejor intérprete femenina de danza, que ha recaído en Irene Tena por 'No'. Tena, ex primera bailarina del Ballet Nacional de España, y su compañero Albert Hernández fundaron en 2019 la compañía La Venidera y han completado la noche con el premio a la Mejor coreografía y el Mejor espectáculo de danza por ese mismo trabajo, un espectáculo que bascula entre la danza española, la flamenca y la performance.

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El Mejor intérprete masculino de danza ha sido para Juan Berlanga por 'JUANCABALLO', mientras que el Mejor elenco de danza ha recaído en 'Faula', de Roser López Espinosa y Consorci Mercat de les Flors.

En interpretación teatral, la Mejor actriz ha sido para Mona Martínez por 'Los nuestros', una de las obras con más candidaturas de la noche. Por su parte, el Mejor actor ha recaído en Ton Vieira por 'La tercera fuga', obra del Teatre Nacional de Catalunya que también ha recibido el premio al Mejor elenco de teatro y el premio a la Mejor autoría teatral, que ha sido para Victoria Szpunberg y Albert Pijuan.

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LUCÍA CARBALLAL ('LOS NUESTROS') SE HACE CON LA MEJOR DIRECCIÓN

La Mejor dirección de escena ha recaído en Lucía Carballal por 'Los nuestros'. En su discurso, la dramaturga y directora madrileña ha dedicado el galardón a "la generación de directoras que queremos estar en las salas grandes con naturalidad". Asimismo, la Mejor autoría revelación ha recaído en Iván López-Ortega por 'Taxidermia de una alondra'. En su discurso, el autor y director de 23 años ha vuelto a reivindicar el apoyo a las salas pequeñas.

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"Ojalá muchos jóvenes pudieran estar en esta situación para que no haya que vivir diez años de precariedad hasta que se reconoce su trabajo. Si hay que vivir en la precariedad, porque a veces no queda otra, necesitamos que las salas off no se cierren, porque son los únicos lugares en los que nosotros y nosotras podemos surgir", ha expresado durante su discurso.

En cuanto al Mejor espectáculo revelación, ha recaído en 'Zorra Dorada', de Elisa Forcano y Barbecho Productions, una obra nacida en el circuito off de Madrid y Zaragoza.

"A veces parece que aparecemos, pero en realidad llevamos muchos años sosteniendo esto", ha afirmado Forcano al tiempo que ha aprovechado su intervención para reclamar "que se cese el abuso a otros cuerpos y que cese la violencia", ha expresado Forcano.

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La Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica ha sido para Xavo Giménez por 'Yo soy 451', una versión del 'Fahrenheit 451' de Ray Bradbury, mientras que la Mejor composición musical ha sido para Raquel Molano, Pablo Peña y Darío del Moral por 'Fuenteovejuna', que también partía como una de las favoritas de la noche con cinco nominaciones.

El Mejor espectáculo musical o lírico ha recaído en 'Hacia ecos de lo sagrado', de Nao d'amores, un espectáculo de Ana Zamora concebido para las ruinas de un monasterio medieval. Al recoger el premio, la compañía ha aprovechado para entonar el "viva Palestina libre" y ha advertido de que "más allá de la alfombra roja y el glamour, la realidad supera a la ficción, y la realidad es que ahí fuera se sigue masacrando al pueblo de Palestina".

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El Mejor diseño de vestuario ha sido para Agustín Petronio por 'Orlando', que también a recibido el premio a Mejor diseño de espacio escénico y videoescena que ha recogido Blanca Añón. En su discurso, la escenógrafa valenciana se ha dirigido a la sgae y ha preguntado si "pueden considerar las artes plásticas escénicas como merecedoras de derechos de autoría" ya que, a su juicio, "sin iluminación, sin vestuario, sin vídeo, sin sonido, sin escenografía, solo veríamos lecturas dramatizadas con música".

'La Maestra', de Anita Maravillas & Portal 71 se ha alzado con el premio al Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar; el Mejor espectáculo de calle ha recaído en 'Gota', de Txema Muñoz, quien en su discurso ha pedido que "se siga poniendo la mirada en las artes de calle, porque las plazas y los espacios públicos son lugares donde la cultura puede llegar a todo el mundo".

Por su parte, el Mejor diseño de producción privada ha sido para El Aedo Teatro por 'Poeta (perdido) en Nueva York', que ha aprovechado el discurso para exigir "más teatro en las escuelas, más arte en los institutos", con la proclama de que "el teatro cambia la vida, el teatro salva la vida".

El Premio Max de Carácter Social ha recaído en Ezezagunok Antzerki Elkartea, compañía de fundada en 2007 que trabaja desde la diversidad. Al recoger el galardón, han declarado que "el teatro, en este amplio escenario, se presenta como una metáfora de la vida, enseñándonos que es lo suficientemente grande, amplio y diverso como para que nunca nadie se quede fuera". El Premio Max Aplauso del Público ha recaído en 'Vuela', de Sara Baras.

HOMENAJE A ROBE INIESTA

La gala ha incluido un homenaje al músico extremeño Robe Iniesta, fallecido en diciembre de 2025. El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, ha presidido el momento acompañado de un piano al tiempo que declaraba que "la gala de esta noche está dedicada a los poetas, desde Esquilo hasta Robe Iniesta, para que sigan elevando nuestro espíritu hasta la eternidad".

"Sócrates le hubiera preguntado a Robe por el origen de la poesía, y Robe le hubiera respondido que no tenía ni puta idea, que él se dejaba llevar cuando componía sus canciones y que cobraban vida propia cuando llegaban al público", ha dicho Onetti. Un coro femenino ha interpretado 'Puntos suspensivos', de Iniesta, como colofón al homenaje.