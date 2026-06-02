Empresa india Anant Raj invertirá 2.600 millones de dólares en centros de datos en Haryana

Nueva Delhi, 2 jun (EFE)- La empresa india de bienes raíces Anant Raj invertirá 2.600 millones de dólares en el desarrollo de centros de datos y servicios de nube en el estado de Haryana, en el norte de la India, tras firmar un acuerdo con el gobierno local.

"El Memorando de Entendimiento establece un marco de colaboración y cooperación entre la Empresa y diversos departamentos del Gobierno de Haryana, con el objetivo de facilitar la interacción mutua y respaldar la inversión y el desarrollo de centros de datos y servicios en la nube en el estado de Haryana", declaró la compañía en un comunicado el lunes.

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El anuncio llega al tiempo que la empresa australiana AirTrunk firmara una carta de Intención para la asignación de terrenos en el estado de Maharashtra, donde espera invertir 21.050 millones de dólares en un centro de datos, según celebró el Gobierno local en X.

La India busca convertirse en un epicentro global de centros de datos, con muchas administraciones locales ofreciendo incentivos para atraer a compañías extranjeras. En febrero, el Gobierno nacional otorgó una exención de impuestos de 20 años a las empresas foráneas que usen centros de datos construidos en la India.

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Gigantes como Google, Microsoft y Amazon ya operan centros de datos en el país asiático.

Según datos de Data Center Map, la India es el segundo país de Asia con más centros de datos con 301; solo por detrás de los 368 instalaciones registradas en China.

El tamaño del mercado de centros de datos de la India se valoró en 5.550 millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcance los 13.110 millones de dólares para 2034, según la consultora Imarc.

En febrero, el conglomerado indio Adani Group anunció una inversión directa de 100.000 millones de dólares para desarrollar centros de datos impulsados por energías renovables con el objetivo de liderar la era de la inteligencia artificial (IA) en 2035. EFE

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