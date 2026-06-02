Rusia confirma el ataque masivo de misiles contra Kiev y otras seis regiones de Ucrania

Moscú, 2 jun (EFE).- El Ejército ruso lanzó esta noche un ataque masivo con misiles y drones contra empresas del complejo industrial militar ucraniano e infraestructura crítica de Kiev y otras seis regiones de Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Esta noche, en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armamento aéreo, terrestre y marítimo de largo alcance y precisión, incluyendo misiles hipersónicos y drones", señaló el mando militar ruso en una nota publicada en MAX. EFE

PUBLICIDAD