Petrobras se incorpora al programa público de subvenciones al gasóleo lanzado por el Gobierno brasileño

El consejo de administración de Petrobras ha aprobado su adhesión al programa público de subvenciones a productores e importadores de gasóleo para uso en carretera, el cual asciende a 1,12 reales (0,19 euros) por litro comercializado.

Según ha comunicado la petrolera brasileña este martes, las ayudas establecidas por la Medida Provisional (MP) n.º1.363 tienen como objetivo estabilizar los precios y el suministro para garantizar la "disponibilidad nacional del combustible" a la luz de la crisis energética provocada por la guerra de Irán.

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Petrobras, participada al 37,06% por el Estado brasileño, ha señalado que la "naturaleza opcional" del plan y sus beneficios potenciales hacen que sumarse al mismo sea "compatible con los intereses de la compañía".

Así, se dejarán de aplicar las medidas de las MP 1.340 y 1.349, pasando a regir ahora las ayudas creadas por las MP 1.358 y 1.363. La primera norma prevé una subvención de 0,35 reales (0,06 euros) por litro y la segunda los 1,12 reales por litro ya mencionados. Ambas se aplicarán desde el 1 junio y expirarán el 31 de julio y el 31 de diciembre, respectivamente.

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