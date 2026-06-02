Merz pide rebajar la escalada militar en Líbano y respetar el alto el fuego

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha pedido este martes rebajar la escalada militar en Líbano y respetar el alto el fuego acordado el pasado mes, en un momento de renovadas tensiones tras los últimos bombardeos y la ocupación israelí, unido a los ataques lanzados por el partido milicia chií Hezbolá.

En declaraciones junto al primer ministro húngaro, Péter Magyar, tras la cita entre ambos en Berlín, el canciller germano ha insistido en respetar el alto el fuego, apuntando a la preocupante situación de violencia que se registra en el país.

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"El Gobierno alemán observa con gran preocupación la reciente escalada de violencia en el sur del país", ha declarado. "Hezbolá debe dejar de atacar de manera inmediata a la población de Israel y debe deponer las armas", ha añadido, incidiendo en que se cumpla la tregua pactada entre las partes.

"Animamos a Israel y a Líbano a que continúen ahora por la vía de las conversaciones directas", ha manifestado Merz, en referencia al proceso abierto con la mediación de Washington para el cese de las hostilidades en Líbano.

La ofensiva israelí en Líbano amenaza con hacer descarrilar el proceso de negociación de Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz.