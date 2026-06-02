La UE abre una convocatoria de 210 millones para financiar una treintena de investigaciones científicas

El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) ha abierto este martes una convocatoria dotada con 210 millones de euros para financiar alrededor de 30 investigaciones mediante ayudas de hasta siete millones de euros por proyecto durante un máximo de siete años.

Las subvenciones estarán dirigidas a investigadores de cualquier nacionalidad y respaldarán trabajos "especialmente ambiciosos" con potencial para generar avances relevantes o abrir nuevas líneas de investigación, dentro de una nueva modalidad de financiación impulsada por la Unión Europea.

La convocatoria forma parte de la iniciativa comunitaria 'Elige Europa', dotada con 874 millones de euros para el periodo 2025-2027, con la que Bruselas busca reforzar la capacidad de la UE para atraer investigadores, facilitar la llegada de talento internacional y fortalecer la competitividad científica europea.

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La comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, ha defendido que Europa dispone de "todos los ingredientes necesarios" para seguir siendo un referente mundial en ciencia, gracias a sus "investigadores de primer nivel, instituciones sólidas y un firme compromiso con la libertad académica".

En este contexto, ha asegurado que las nuevas ayudas y la iniciativa 'Elige Europa' contribuirán a que la UE no solo retenga a sus investigadores más destacados, sino que también se convierta en "el destino preferido para el mejor talento científico del mundo".

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Creado por la UE en 2007, el ERC financia proyectos de investigación de excelencia en todas las disciplinas científicas sobre la base del criterio de excelencia. Según ha destacado la institución, "15 investigadores financiados por el ERC han sido galardonados con el Premio Nobel", mientras que los proyectos respaldados por este organismo han dado lugar a "más de 250.000 publicaciones altamente citadas y más de 2.400 patentes".