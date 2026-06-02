Martin Scorsese colabora con una firma de IA y dice que la usa para crear guiones gráficos

Los Ángeles (EE.UU.), 2 jun (EFE).- Martin Scorsese se unió a la empresa de inteligencia artificial (IA) Black Forest Labs como asesor, y asegura que ha usado su tecnología para la creación de guiones gráficos.

"Durante 70 años, he creado mis propios 'storyboards' (guiones gráficos). Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno ve en su cabeza al elenco y al equipo. Hay cosas que uno tiene que ver y sentir", dijo el director de 'The Wolf of Wall Street' en un comunicado publicado por la compañía este martes.

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"Me interesa la intersección entre la tecnología y la narrativa, y cómo esto puede expandir los límites de la creatividad para crear experiencias más profundas y enriquecedoras para el público", añadió.

Scorsese confesó que usó FLUX, la línea de modelos de IA de código abierto para la generación de texto a imágenes, en una escena y calificó "la capacidad de visualizar y compartir el 'storyboard' de inmediato" como "una liberación creativa".

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El ganador del Óscar, aseguró que el uso de esta herramienta durante la preproducción, les permitió avanzar más rápido "sin sacrificar la calidad ni la técnica".

Al comunicado lo acompaña un video en el que se observa a Scorsese describiendo detalladamente una imagen en su cabeza mientras una persona escribe lo que dice y el programa de IA lo convierte en una imagen concreta.

"Si dispones de una herramienta como esta, podrías resolverlo mucho más rápido, ahorrar tiempo de producción y, además, reducir el desgaste del equipo", apunta el cineasta en el video.

Con ello, Scorsese se suma a un creciente grupo de figuras de Hollywood que han expresado públicamente su respaldo al uso de la inteligencia artificial en la industria, entre ellos James Cameron, quien se unió a la junta directiva de la empresa de IA Stability AI el año pasado.

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Sin embargo, otras figuras de renombre como Guillermo del Toro, han expresado en varias ocasiones rechazo total a este tipo de tecnología para la creación cinematográfica. EFE