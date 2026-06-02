El presidente de Senegal anuncia un nuevo Gobierno en pleno pulso con el ex primer ministro Ousmane Sonko

Senegal tiene nuevo Gobierno en una nueva fase del pulso mantenido entre el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, y el actual presidente del Parlamento, Ousmane Sonko, destituido del cargo de primer ministro a finales de mayo por el propio mandatario en medio de las tensiones internas de los últimos meses y los crecientes desencuentros entre los hasta entonces aliados.

"El presidente de la República, su excelencia Bassirou Diomaye Faye, ha designado a los miembros del nuevo Gobierno, encabezado por el primer ministro (Ahmadou) Al Aminou Lo", ha anunciado la Presidencia en redes sociales, aludiendo así al dirigente designado la pasada semana por Faye como sucesor de Sonko y subrayando que "este equipo de gobierno tiene la misión de continuar la implementación de la agenda de transformación nacional Senegal 2050 y fortalecer la eficacia de la acción pública".

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La publicación en cuestión enlaza a un comunicado de la Presidencia con los integrantes del nuevo gabinete, que contará, entre otros, con Yankoba Diemé al mando del Ministerio de Fuerzas Armadas, Makhtar Cissé en Interior y Seguridad Pública, El Hadji Abdourahmane Diouf en Energía y Petróleo, y Moussa Sarr en Justicia.

Asimismo, Cheikh Diba estará al mando del Ministerio de Finanzas. Esta cartera aglutinará también la de Economía, y se encuentra en plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un nuevo programa de préstamos en un momento clave en el que Senegal se enfrenta a miles de millones de dólares en deuda no revelada previamente, dejada por la administración anterior, lo que llevó al FMI a suspender un crédito de 1.800 millones de dólares en 2024.

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El ex primer ministro Sonko, acérrimo crítico del Fondo, se negó en un momento dado a admitir una reestructuración de la deuda, una postura cuyo duro tono contrastó con el más moderado Faye y con un Al Aminou Lo que no se ha pronunciado al respecto hasta ahora.

Diba, el jefe de Gobierno, informó el 22 de mayo al Parlamento de que Senegal esperaba reanudar las conversaciones con el FMI la semana del 8 de junio y alcanzar un acuerdo sobre puntos clave antes del 30 de junio. Ese mismo día, Faye destituyó a Sonko y disolvió el Ejecutivo.

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Sin embargo, los diputados senegaleses, principalmente de la formación Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF), decidieron restituir a Sonko como parlamentario y, con un apoyo de 132 de los 165 escaños totales, nombrarlo presidente de la Cámara --después de la dimisión de Malick Ndiaye tras el cese del ex primer ministro--, donde podría dificultar la gobernabilidad del nuevo gabinete.

SONKO: "PASTEF NO PARTICIPARÁ EN EL PRÓXIMO GOBIERNO"

El ahora líder del Parlamento se ha pronunciado en redes sociales momentos antes de que la Presidencia anunciara a los integrantes del Ejecutivo. Lo ha hecho en una publicación en la que ha afirmado haber mantenido una reunión con Faye en la que "surgieron discrepancias, en particular sobre el lugar y el papel de la mayoría en el poder Ejecutivo".

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"Tras la reunión informativa con los órganos rectores del partido, se han presentado nuevas propuestas al presidente de la República, pero no han obtenido respuesta favorable", ha agregado.

Ante esta coyuntura, Sonko ha asegurado que, "por consiguiente, PASTEF no participará en el próximo Gobierno ni estará representado por ningún ministro", aunque ha indicado que la formación proporcionará "más información a medida que esté disponible" y que desea "mucho éxito al nuevo equipo".

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No obstante, la lista de ministros presentada por la Presidencia contradice lo manifestado por el jefe del Parlamento, pues el nuevo responsable de la cartera de Fuerzas Armadas, Yankoba Diemé, es integrante de PASTEF.

En el pulso entre Faye y Sonko destaca también la propuesta de reforma del Código Electoral aprobada a inicios de mayo en lo que la oposición interpretó como un intento de facilitar una futura candidatura del entonces primer ministro en las elecciones presidenciales previstas para 2029.

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La modificación legislativa, aprobada sin problemas gracias a la mayoría del PASTEF, planteaba limitar los delitos que impiden concurrir a unos comicios presidenciales, restringiendo las causas de inelegibilidad principalmente a delitos de tipo económico como la corrupción o la malversación.

Sonko, que quedó excluido de las presidenciales de 2024 tras ser condenado por difamación después de acusar a un ministro de desviar fondos públicos, podría en este caso concurrir como candidato presidencial en la próxima cita electoral.