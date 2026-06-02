Siemens Energy compra la irlandesa Camlin Group para ampliar su cartera de redes digitales

Siemens Energy ha llegado a un acuerdo para adquirir Camlin Group, empresa con sede en Irlanda del Norte especializada en tecnologías de monitorización de redes, análisis y digitalización de activos, ha informado este martes la compañía alemana en un comunicado.

La adquisición, de la que no se han revelado los detalles financieros, ampliará la cartera de redes digitales de Siemens Energy "en un momento en el que se está acelerando la inversión mundial en redes eléctricas", ha subrayado la energética germana.

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La operación está sujeta a las autorizaciones reglamentarias y se espera que se cierre antes de finales de 2026.

Mediante la compra de Camlin Group, Siemens Energy ampliará sus capacidades y reforzará su oferta digital en materia de monitorización basada en sensores, análisis de datos e inteligencia de redes basada en software.

Camlin tiene su sede en Lisburn, Irlanda del Norte. Cuenta con una plantilla de unas 650 personas y opera en Reino Unido, Europa, Norteamérica, Australia y Asia, con una facturación superior a los 90 millones de libras esterlinas (más de 104 millones de euros).

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Fundada en 2010 por un pequeño grupo de ingenieros de Irlanda del Norte, Camlin inició una rápida expansión ofreciendo soluciones de ingeniería innovadoras en los sectores de la energía y los sistemas ferroviarios.

"La expansión de la red eléctrica y la digitalización se están convirtiendo en factores decisivos para la seguridad energética, el crecimiento económico y la transición energética. En un mercado en constante cambio, necesitamos adaptarnos rápidamente. Por eso reforzamos y ampliamos constantemente nuestra cartera actual. Camlin Group es conocido por sus productos de alta calidad, su personal cualificado y su avanzada cartera de software", ha subrayado Tim Holt, miembro del consejo ejecutivo de Siemens Energy.

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Por su parte, el consejero delegado de Camlin, Peter Cunningham, ha señalado que para los clientes del grupo las operaciones comerciales continuarán con normalidad, con su equipo directivo al frente. "A largo plazo, la envergadura, la inversión y el alcance global de Siemens Energy nos ayudarán a avanzar más rápido y a generar un mayor impacto en todos nuestros mercados", ha añadido.