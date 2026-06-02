Cuatro heridos en el noreste de Japón por ataques de oso

Tokio, 2 jun (EFE).- Cuatro personas resultaron heridas este martes en una serie de ataques de oso en la ciudad de Fukushima, en el noreste de Japón, y tuvieron que ser trasladadas al hospital, según información de las autoridades recogida por medios locales.

El primer incidente tuvo lugar a primera hora de la mañana en una acerería de la localidad, donde dos personas denunciaron haber sido mordidas por un oso. Tras el ataque, el animal se desplazó a una zona residencial, donde atacó a una mujer en una casa y a un hombre en un comercio, detalló la agencia japonesa de noticias Kyodo.

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Todos los heridos fueron trasladados al hospital en estado consciente.

Las autoridades sospechan que el oso continúa en la zona, y se han cancelado las clases en las escuelas del barrio, donde llevan registrándose avistamientos de osos desde el lunes.

A finales de marzo, las autoridades japonesas aprobaron un plan quinquenal para hacer frente a los cada vez más frecuentes ataques de osos a humanos, después de registrar un récord de 13 muertes a lo largo del ejercicio fiscal de 2025 (que finalizó en marzo de este año).

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El plan contempla capturar y matar a unos 10.000 osos en total en todo Japón a lo largo del año fiscal de 2026 (que finalizará en marzo de 2027).

En 2025, las autoridades capturaron a 14.720 osos, según cifras del Ministerio de Medioambiente citadas por la prensa japonesa, de los que 14.601 fueron sacrificados.

En lo que va de año se han registrado ya tres muertes por ataques de osos en Japón, dos en la prefectura de Iwate (noreste), y una en la prefectura de Yamagata (noroeste), según datos de las autoridades. EFE