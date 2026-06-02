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Detenido un hombre acusado de matar a su pareja en Callosa de Segura

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Un hombre ha sido detenido por presuntamente haber matado a pareja, una mujer, en el municipio alicantino de Callosa de Segura, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a través de la red social X, ha explicado que se están recabando datos "del asesinato por presunta" violencia de género "de una mujer en la provincia de Alicante".

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De momento, no han trascendido más detalles de las circunstancias en las que han ocurrido estos hechos, que se tendrán que investigar.

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