La Unión cree que la entrada de 17.000 toneladas de arroz de Argentina sin arancel hundirá el mercado nacional

La organización agraria La Unión Extremadura ha señalado que la entrada el pasado 28 de mayo en el puerto de Valencia de un barco con procedencia de Argentina cargado con 17.000 toneladas de arroz "sin arancel" va a "hundir más el mercado nacional".

Esta es una de las consecuencias de la entrada en vigor, el pasado 1 de mayo, del acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur, aunque aún no haya sido ratificado por el Parlamento Europeo, a la espera asimismo de que el tribunal de Justicia de la UE ratifique su legalidad.

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En todo caso, señala que este arroz, comprado por la empresa Herba Ricemills, entra en el país mientras que hay "una parte importante del arroz extremeño sin vender". "Las industrias envasadoras de arroz de España están comprando el arroz sin arancel de países terceros con el ánimo de hundir más el precio del arroz nacional", indica La Unión en una nota de prensa.

La organización subraya que la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial se ha producido con el voto favorable del Partido Popular y del Partido Socialista, y en este sentido pregunta a ambas formaciones "qué medidas van a tomar para evitar la ruina de los productores de arroz".

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Asimismo, reprocha a algunas organizaciones, como UPA, que afirmaban que este acuerdo "abre un horizonte de oportunidad y refuerzan la protección del sector frente a las perturbaciones", a las que exige explicaciones a los productores de arroz extremeños que, asegura, tendrán que vender la cosecha del año pasado "a la mitad" de lo que les cuesta producirlo. "¿Qué oportunidad se nos abre?", plantea.

Por todo ello, volverán a insistir ante las instituciones europeas para que no ratifiquen el acuerdo con Mercosur y baje el umbral para la aplicación automática de la cláusula de salvaguardia a 200.000 toneladas.