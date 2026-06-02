Meliá acelera su expansión en Argentina con dos nuevos hoteles en Mendoza que abrirá en 2028

Meliá Hotels International continúa acelerando su expansión en Argentina con la firma de dos nuevos hoteles en la provincia de Mendoza, Meliá Mendoza y Meliá Collection Valle de Uco, ambos propiedad del Grupo Almarena, según un comunicado.

En concreto, la apertura de ambos establecimientos está prevista para 2028 y responde a un plan de la cadena hotelera española por crecer en destinos singulares, con proyectos diseñados para integrarse en su entorno.

En primer lugar, el Meliá Mendoza, ubicado en pleno corazón de la ciudad, a escasos pasos de la Plaza Independencia, contará con 140 habitaciones, restaurante, bar y espacios para reuniones.

En el caso de Meliá Collection Valle de Uco, este proyecto apostará por una experiencia más inmersiva, exclusiva y profundamente conectada con el enoturismo, el bienestar y la naturaleza. El activo dispondrá de de 110 habitaciones -incluidas 10 Branded Residences-, zona wellness, área infantil y una cuidada y diversa oferta gastronómica.

PUBLICIDAD

Para el presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, Argentina es hoy uno de los "mercados prioritarios" de crecimiento en América Latina.

En este momento clave de Meliá en el país, actualmente, la española cuenta con seis hoteles operativos dentro del territorio, de los cuales cuatro han abierto en los últimos dos años, y suma ya cinco nuevos proyectos adicionales en proceso de apertura, todos firmados en este mismo periodo.

PUBLICIDAD

En Buenos Aires, opera cuatro hoteles --Meliá Recoleta Plaza, Casa Lucía Meliá Collection, y los Affiliated by Meliá Almarena Madero Urbano y Almarena Puerto Retiro--, al que se suma el Gran Meliá Iguazú.

En los próximos años continuará la expansión con aperturas en localizaciones como Ushuaia, donde debutará un hotel de Gran Meliá, o Bariloche, con un proyecto de Meliá Collection, ambos en el segmento del lujo. También se cuenta con la llegada de INNSiDE by Meliá a Costa del Este.

PUBLICIDAD