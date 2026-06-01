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Uribe reconoce derrota de su candidata en Colombia y pide apoyar a De la Espriella

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Bogotá, 31 may (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), fundador del partido Centro Democrático que avaló la aspiración de Paloma Valencia a la Presidencia, reconoció este domingo la derrota de su candidata y pidió a sus seguidores apoyar en segunda vuelta al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

"Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mi responsabilidad (...) Ganó el Dr. Abelardo de La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia", dijo el exmandatario en un mensaje en X.

Uribe también afirmó que "Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo", haciendo referencia al presidente Gustavo Petro y al candidato de la izquierda Iván Cepeda, que este domingo fue el segundo más votado tras De la Espriella. EFE

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