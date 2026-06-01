Proyecto de GNL en Argentina demandará 50.000 millones de dólares de inversión

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La petrolera YPF dijo este lunes que el proyecto que impulsa en Argentina para producir y exportar gas natural licuado (GNL) demandará una inversión total de 50.000 millones de dólares.

"Este es un proyecto de 30.000 millones de dólares (de inversión) en los primeros cuatro años y de 50.000 millones de dólares en total", señaló el presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín.

Al participar en la octava conferencia de la Asociación de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel) inaugurada este lunes en Buenos Aires, Marín sostuvo que espera que el denominado proyecto Argentina LNG comience a desarrollarse en 2027.

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El proyecto prevé llevar gas natural de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta (provincia de Neuquén, suroeste argentino) a un puerto sobre el Atlántico en la sureña provincia de Río Negro y allí convertirlo en GNL en barcos de licuefacción, para su posterior exportación, en principio, a Europa.

Vaca Muerta es la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo.

YPF, controlada por el Estado argentino, impulsa este proyecto junto con la italiana Eni y XRG, una subsidiaria de Abu Dhabi National Oil Company.

Marín dijo que espera que el documento de decisión final de inversión del proyecto sea firmado con sus socios este año.

"Vamos a duplicar el tamaño de YPF con este proyecto. Es muy grande lo que estamos haciendo", aseguró Marín, que preside la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.

La iniciativa prevé, en principio, la producción de 12 millones de toneladas de GNL por año para 2030, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría alcanzar los 14.000 millones de dólares al año.

La producción se hará en dos unidades flotantes de licuefacción, cada una con una capacidad de 6 millones de toneladas anuales.

El proyecto contempla en su totalidad la posibilidad de expandir la producción de GNL a 18 millones de toneladas anuales, lo que podría generar exportaciones de GNL y líquidos de gas natural por hasta 20.000 millones de dólares anuales, según cálculos de YPF en base a los precios de mercado esperados.

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Marín resaltó que el proyecto posicionará a Argentina como uno de los principales exportadores mundiales de GNL. EFE