Dictan prisión preventiva a estadounidenses tras incautación de avión y droga en Paraguay

Asunción, 1 jun (EFE).- El Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Paraguay dictó este lunes prisión preventiva contra tres de los cuatro estadounidenses capturados el pasado sábado luego de la incautación de 261,6 kilos de "marihuana premium" en un avión privado en el que llegaron los extranjeros, informó la prensa local.

El diario ABC Color reportó en su edición digital que la titular del juzgado, Rosarito Montanía, estableció que los estadounidenses, dos hombres y una mujer, queden detenidos en vista de que no tienen arraigo en el país suramericano.

Los hombres quedarán recluidos en el Centro Nacional de Prevenidos de Asunción, la capital de Paraguay -antes conocido como la penitenciaría de Tacumbú-, mientras que la mujer permanecerá detenida en el penal de Emboscada, en el departamento de Cordillera (centro).

PUBLICIDAD

Más temprano, la Justicia paraguaya informó de la liberación de uno de los detenidos por el caso.

La fiscal Ingrid Cubilla dijo a periodistas que el copiloto del avión, el estadounidense de 21 años Jabari Stephen Brown, conocido por haber ganado una competencia organizada por MrBeast -el youtuber con más seguidores del mundo-, fue liberado el domingo, al considerarse que "no existen elementos para hablar de sospecha de la participación".

PUBLICIDAD

Brown declaró que fue contratado para copilotar el avión, que "no tenía conocimiento" sobre el transporte del alijo de droga, e incluso aportó "información clave" para "entender la dinámica" de la trayectoria del vuelo, resaltó Cubilla.

Los estadounidenses Marisol Rivas, Anthony Vásquez y David Thomas Wise, pasajeros de la aeronave, fueron detenidos el sábado en hoteles de Asunción y continúan bajo prisión preventiva al ser imputados por presunto tráfico internacional y tenencia de sustancias estupefacientes, dijo la fiscal.

PUBLICIDAD

El piloto del avión, el estonio Keith Siilats, abandonó Paraguay en un vuelo comercial dos horas después de haber aterrizado, algo que Cubilla consideró "llamativo".

Los cinco ocupantes aterrizaron el viernes en el aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, a bordo de una aeronave privada tipo Challenger 604, procedente de Miami, que hizo escala en Panamá.

Cubilla indicó que el avión fue incautado el sábado luego de que uno de los tripulantes intentó retirar equipajes en los que hallaron ocho paquetes que contenía 262,6 kilos de "marihuana premium", una variedad del estupefaciente que tiene un elevado contenido de THC (tetrahidrocannabinol, el psicoactivo del cannabis).

PUBLICIDAD

Según las investigaciones, Wise alquiló el avión por unos 91.485 dólares a través de un contrato con una empresa localizada en California (Estados Unidos).

Por otro lado, Cubilla destacó que aún no han podido identificar al propietario de la marihuana ni determinar el destino final del cargamento.

En declaraciones a periodistas, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, explicó que este tipo de marihuana "se produce a gran escala en países como Estados Unidos" y aseguró que el alijo incautado no tenía como destino Paraguay debido al elevado costo, que puede llegar a los 14.000 dólares cada kilo en el mercado brasileño.

PUBLICIDAD

Brown alcanzó notoriedad internacional en internet por haber ganado "un avión ejecutivo valuado en millones de dólares" en una competencia organizada por MrBeast que reunió a un centenar de pilotos, señaló el domingo la Senad. EFE

(foto)