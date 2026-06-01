Lunes, 1 de junio de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá - Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, que sitúan en un primer lugar al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, y en segundo al izquierdista Iván Cepeda, dejan al país en un ambiente de incertidumbre de cara la segunda vuelta el 21 de junio, después de que el presidente Gustavo Petro y su partido hayan plantado dudas sobre el conteo.

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IRÁN GUERRA

Jerusalén/El Cairo/Nueva York- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra, a solicitud de Francia, una sesión de emergencia por el aumento de la ofensiva de Israel en el Líbano con la ocupación del castillo de Beaufort, un "hito crucial" en palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

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Washington/Teherán - Ante el silencio durante el fin de semana del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las negociaciones con Irán para que termine la guerra, Teherán advierte de que no aceptará un acuerdo sin “resultados tangibles” que garanticen sus derechos.

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi - Los ministros de Salud de los ocho países de la Comunidad de África Oriental (EAC) se reúnen de emergencia para abordar la epidemia de ébola declarada en el este de la República Democrática del Congo (RDC), mientras el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, vuelve a Kinsasa para reunirse con las "máximas autoridades" del país.

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MALASIA REDES SOCIALES

Kuala Lumpur.- Entra en vigor en Malasia la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años, una medida que obligará a las plataformas a implementar mecanismos de verificación y protección conforme a la nueva normativa y que sucede a normas similares en países como Australia o Indonesia.

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ADEMÁS

CHILE GOBIERNO | Valparaíso (Chile) - El presidente de Chile, José Antonio Kast, rinde su primera “Cuenta Pública” frente al Congreso en Valparaíso, tras 82 días en el cargo, para ofrecer un balance de su llegada a La Moneda, marcada por su proyecto económico estrella de reformas neoliberales. (Texto)

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HURACANES ATLÁNTICO | Miami - La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos ofrece una rueda de prensa con motivo del inicio de la temporada de huracanes, que se extenderá desde hoy y hasta el 30 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

TECNOLOGÍAS NVIDIA | Taipéi - El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, pronuncia el discurso de apertura de la conferencia de desarrolladores GTC en Taipéi, donde se espera que aborde los últimos avances en inteligencia artificial. (Texto)

ETIOPÍA ELECCIONES | Adís Abeba - Etiopía celebra elecciones generales en un contexto marcado por los temores de un nuevo conflicto en la provincia norteña de Tigré y por la violencia en varias zonas del país. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Asunción.- PARLASUR SESIÓN.- El Parlamento del Mercosur (Parlasur) celebra en Paraguay una sesión ordinaria y acoge la audiencia pública regional 'Mujeres Agricultoras: Alimentar el presente, sostener el futuro'. Cámara de Diputados de Paraguay (Texto) (Foto)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Regla de Trump sobre 'green cards' es incertidumbre para medio millón de migrantes legales (Texto)

14:00 GMT.- Quito.- ECUADOR SOLIDARIDAD.- Cuando la enfermedad golpea y el cuerpo se debilita, la soledad parece inevitable. Pero en Ecuador, un grupo de mujeres encontró una manera de convertir ese dolor en solidaridad y compañía: tejen cobijas que se han convertido en abrazos de esperanza y símbolo de amor. (Crónica). (Texto) (Foto) (Vídeo)

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16:00 GMT.- Nueva York.- ONU CONSEJO DE SEGURIDAD.- Colombia asume la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU para el mes de junio

18:00 GMT.- San José.- COSTA RICA TRANSPORTE.- Costa Rica se ha convertido en un pionero regional en movilidad eléctrica con leyes puntuales e incentivos para los vehículos eléctricos que cada vez son más y que han venido a aliviar los costos económicos y la huella ambiental derivados de los combustibles fósiles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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Buenos Aires.- LATINOAMERICA HIDROCARBUROS.- La Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel) abre este lunes en Buenos Aires su octava conferencia con la participación del presidente de la petrolera argentina YPF (Texto)

San Salvador - EL SALVADOR GOBIERNO - El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cumple este lunes dos años al frente del Ejecutivo en su segundo mandato consecutivo con una alta popularidad afianzada en la seguridad, pero también con fuertes señalamientos por presuntos atropellos a los derechos humanos y crecientes demandas ciudadanas de mejoras económicas. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CINE.- Previa de la vigésima edición de los Premios Sur, en los que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina reconocerá a películas argentinas e iberoamericanas y otorgará premios de honor a Lucrecia Martel, Cecilia Roth y Luis Alberto Scalella. (Texto)

Los Ángeles.- MARYLIN MONROE.- Norma Jeane Mortenson, la mujer que desafió a la industria de Hollywood para convertirse en Marilyn Monroe, nació un día como hoy hace 100 años para convertirse en una de las figuras más trascendentales e influyentes de la historia del cine. Los Ángeles, su cuidad natal, planea varios homenajes para celebrar su figura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINCIANA SURINAM.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recibe a su colega de Surinam, Jennifer Greelings-Simons, de visita oficial en el país y con quien firmará varios instrumentos y realizará una declaración conjunta. Palacio Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL LITERATURA.- “Seguimos contando cuentos para mantenernos despiertos y alejar a las fieras”, afirma en entrevista con EFE en São Paulo el escritor chileno Andrés Montero, con motivo de la presentación en portugués de su novela 'El año en que hablamos con el mar' (2024). (Texto) (Foto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Ciudad de México - FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comienzan un paro nacional indefinido con un plantón en la Ciudad de México, a 10 días del Mundial, el cual amenazan con boicotear, y con lo que buscan presionar al gobierno para mejorar sus condiciones laborales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami - FÚTBOL MUNDIAL 2026 - El condado de Miami-Dade anuncia sus planes de transporte para el Mundial 2026, donde la ciudad de Miami acogerá siete partidos, en una rueda de prensa en la que también aportará detalles sobre el 'Fan Fest' para los aficionados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El Fisco de Argentina da a conocer este lunes los datos correspondientes a mayo de la recaudación tributaria, que en abril pasado registró un alza del 27,2 % en comparación con igual mes de 2025. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la encuesta sobre las expectativas del sector privado de mayo, con nuevos pronósticos sobre la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2026. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO REMESAS.- El Banco de México difunde los datos de las remesas recibidas en abril, luego de un aumento interanual del 4,9 % en marzo y una subida del 1,4 % en el primer trimestre del año. (Texto)

Europa

05:55 GMT.- Vilna.- UE DEFENSA.- El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, pronuncia un discurso en la sesión de primavera de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Vilna.

06:30 GMT.- París.- FRANCIA IA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe en el Elíseo al presidente del grupo de telecomunicaciones japonés Softbank, Masayoshi Son, quien anunció que su empresa invertirá hasta 75.000 millones de euros en dos centros en el norte de Francia relacionados con el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

07:00 GMT.- Roma.- VATICANO ESPAÑA.- El papa León XIV recibe en audiencia en el Vaticano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a pocos días de la visita del pontífice a España (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su encuesta de expectativas de los consumidores de la zona del euro de abril.

08:00 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL BRASIL.- Comienza el XIV Fórum de Lisboa, organizado por el Instituto Brasileño de Enseñanza, Desarrollo e Investigación (IDP) y el Centro de Investigación en Derecho Público de Lisboa (LPL) de la Universidad de Lisboa (FDUL), entre otros, que este año se celebra bajo el lema 'Nuevo orden internacional, tecnología y soberanía: retos democráticos, económicos y sociales'. (Texto)

09:00 GMT.- Luxemburgo.- UE DESEMPLEO.- Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, ofrece los datos de desempleo en la Unión Europea de abril de 2026. (Texto)

10:05 GMT.- París.- FRANCIA ARGELIA.- El ministro del Interior francés recibirá este lunes a su homólogo argelino en París para una reunión de trabajo destinada a reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad, lucha contra la criminalidad organizada, migración y protección civil, en el marco del proceso de relanzamiento del diálogo entre Francia y Argelia.

11:00 GMT.- Londres.- ARTE VIH.- La exposición 'Ternura y Rabia' protagoniza en Londres la experiencia emocional y política de las personas que sobrevivieron, cuidaron y lucharon durante la crisis del VIH en los años 80 y 90. Wellcome Collection (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- París.- FRANCIA INVERSIONES.- El presidente francés, Emmanuel Macron, reúne a más de 200 dirigentes de empresas en la novena edición de la Cumbre Choose France sobre la captación de inversiones y las bazas del país.

13:00 GMT.- Oslo.- FORO OSLO.- La hija de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz de 2025 María Corina Machado, Ana Corina Sosa, el activista digital venezolano David Aragot y la activista nicaragüense Alexa Zamora, participan en un panel del Foro de la Libertad de Oslo. (Texto)

15:00 GMT.- Moscú.- RUSIA ABORTO.- Moscú alberga una marcha contra el aborto coincidiendo con el Día del Niño en Rusia en la que participan organizaciones ultraderechistas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- París.- MARILYN M0NROE.- París acoge desde este lunes y hasta el 15 de septiembre la exposición dedicada a la actriz estadounidense Marilyn Monroe a través de las fotografías tomadas por Sam Shaw, uno de sus colaboradores y amigos más cercanos entre 1954 y 1957, y autor de algunas de sus imágenes más incónicas. (Texto)

Montpellier (Francia).- JAUME PLENSA - El artista catalán Jaume Plensa inaugura en el Carré Sainte-Anne de Montpellier la exposición Mirage, una instalación concebida específicamente para la antigua iglesia desacralizada, donde sus esculturas monumentales dialogarán con la arquitectura, la luz y la memoria del espacio en una propuesta centrada en la contemplación y la introspección. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- ONU DELITO.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) organiza la 35ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

Fráncfort.- UE BCE.- Casi tres años y medio después de la introducción del euro en Croacia, el economista croata Boros Vujčić, banquero central defensor de tener la inflación controlada con tipos de interés más altos, asume el cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), en un momento en el que la entidad va a subir el precio del dinero para hacer frente a la subida de los precios como consecuencia de la guerra en Irán.

Helsinki.- FINLANDIA ESLOVENIA.- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, recibe a su homóloga eslovena, Natasa Pirc Musar.

Sarajevo.- CE BOSNIA.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, visita Bosnia-Hezergovina.

Düsseldorf.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la clausura de las reuniones de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en Renania del Norte Westfalia.

Burdeos.- FRANCIA ESPAÑA.- Se dicta sentencia en el juicio contra tres empresas de Burdeos y varios directivos por enviar presuntamente residuos a España de manera ilegal para ahorrarse las tasas que tendrían que haber abonado en Francia y enterrarlos en vertederos sin declarar su verdadera naturaleza. (Texto)

París.- FRANCIA ARTE.- El Grand Palais de París expone desde este lunes medio centenar de obras del artista argentino Leandro Erlich (Buenos Aires, 1973), una exhibición de maquetas y estructuras metálicas concebida como "una travesía al interior y al exterior del imaginario del artista". (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los ataques con drones de Ucrania, que se expanden rápidamente contra la retaguardia del Ejército ruso, aumentan la presión sobre las tropas invasoras al interrumpir suministros vitales para ellas, mientras que, en paralelo, su avance en el frente continúa desacelerándose. (Texto)

Oriente Medio

Rabat.- GENERACIÓN Z .- Juicio contra una activista del colectivo GenZ 212 acusada de «incitación a cometer delitos» en Internet.

África

Adís Abeba.- ETIOPÍA ELECCIONES.- Etiopía celebra elecciones generales en un contexto marcado por los temores de un nuevo conflicto en la provincia norteña de Tigré y por la violencia en varias zonas del país. (Texto)

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- Los ministros de Salud de los ocho países que componen la Comunidad de África Oriental (EAC) empiezan una reunión virtual de dos días para abordar la epidemia de ébola declarada en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

Asia

Tokio.- JAPÓN NORUEGA.- El príncipe heredero Haakon de Noruega inicia una visita de cuatro días en Japón, donde se reunirá con el emperador nipón Naruhito.

Yakarta.- INDONESIA EXPORTACIONES.- Indonesia comienza a probar su nuevo programa de nacionalización de exportaciones, que entrará plenamente en vigor el 1 de septiembre y mediante el cual el Gobierno centralizará las ventas al exterior de materias primas como el carbón y el aceite de palma a través de empresas estatales designadas.

Pekín.- CHINA BRASIL.- El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, prosigue una visita oficial a China, después de que la nación sudamericana se convirtiese en el país que más inversiones chinas recibió el año pasado (6.100 millones de dólares). (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN EEUU.- La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, parte rumbo a Estados Unidos para una gira de dos semanas en la que tratará de exponer la posición de su partido, el Kuomintang, sobre las relaciones con China. (Texto)

Kuala Lumpur.- MALASIA REDES SOCIALES.- Entra en vigor en Malasia la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años, una medida que obligará a las plataformas a implementar mecanismos de verificación y protección conforme a la nueva normativa.

Nueva Deli.- INDIA EEUU.- Funcionarios del Gobierno de EEUU viajan a India para avanzar en las negociaciones del Acuerdo de Comercio Bilateral (BTA) entre Washignton y Nueva Delhi.

Islamabad.- PAKISTÁN UE.- La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, visita Pakistán para llevar a cabo la octava sesión del Diálogo Estratégico Pakistán-UE.

Nueva Deli.- INDIA OMÁN.- Entra en vigor el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre la India y Omán.

Pekín.- CHINA REINO UNIDO.- La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, comienza una visita oficial a China, donde participará en el XI Diálogo Estratégico entre Pekín y Londres.

Pekín.- CHINA ESPAÑA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con responsables del Centro de Educación y Cooperación del Lenguaje, conocido como Instituto Confucio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Shenzhen.- CHINA INDUSTRIA.- La consultora china RatingDog divulga su índice gerente de compras (PMI, principal indicador del sector manufacturero) de mayo, lectura alternativa a la oficial. (Texto)

Taipéi.- TECNOLOGÍAS NVIDIA.- El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, pronuncia el discurso de apertura de la conferencia de desarrolladores GTC en Taipéi, donde se espera que aborde los últimos avances en inteligencia artificial. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN COMPUTEX.- El consejero delegado de la estadounidense Qualcomm, Cristiano Amon, ofrece una conferencia previa a la inauguración de la feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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