SoftBank supera a Toyota y se convierte en empresa de mayor capitalización en Tokio por IA

Tokio, 1 jun (EFE).- El gigante japonés de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank se convirtió este lunes en la empresa de mayor capitalización en la Bolsa de Tokio, superando al fabricante automovilístico Toyota, que llevaba 22 años en el primer puesto, gracias a sus inversiones en inteligencia artificial (IA).

SoftBank, que llegó a dispararse un 8 % poco después de la apertura del parqué, alcanzó los 46 billones de yenes (unos 288.000 millones de dólares) de capitalización bursátil, superando momentáneamente a Toyota, cuyos títulos caían hoy más de un 4 %.

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La firma se ha beneficiado recientemente del entusiasmo de los inversores por el sector de la IA, y por las informaciones sobre la planeada salida a bolsa de OpenAI, el creador de ChatGPT, en quien SoftBank ha invertido miles de millones de euros.

Según el medio económico japonés Nikkei, además, los títulos de la empresa se veían impulsados este lunes por informes de que el gigante japonés invertirá hasta 75.000 millones de euros en construir un centro de datos para IA en Francia.

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Toyota llevaba en lo alto del ránking de capitalización bursátil de la Bolsa de Tokio desde diciembre de 2003, cuando superó a la empresa de telecomunicaciones NTT Docomo, señalando el estallido de la burbuja tecnológica en Japón.

La fuerte subida este lunes de los títulos de SoftBank contribuyó a que el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, registrase un nuevo récord intradía, rompiendo por primera vez la barrera de los 67.000 puntos en la apertura. EFE

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