Una mancha amarilla celebra en Barranquilla el paso de De la Espriella a segunda vuelta

Barranquilla (Colombia), 31 may (EFE).- Una mancha amarilla de seguidores del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella recorrió este domingo las calles de la ciudad colombiana de Barranquilla (norte) para celebrar el paso del candidato a la segunda vuelta con 10,3 millones de votos.

Las camisetas amarillas de la selección colombiana de fútbol, que los seguidores de De la Espriella vistieron este domingo para salir a votar fueron un elemento distintivo entre los seguidores del autodenominado 'el tigre'.

De la Espriella hizo uno de sus grandes mítines de campaña en la ciudad donde tiene una de sus residencias en Colombia, y votó este domingo en esta ciudad, capital de departamento del Atlántico, donde emitió además un primer pronunciamiento tras la divulgación de los resultados.

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Después de que el conteo preliminar de la Registraduría Nacional señaló al ultraderechista como el más votado, miles de 'abelardistas' comenzaron a llegar al Malecón del Río para celebrar no solo que 'el tigre' sigue en la carrera presidencial sino que superó al izquierdista Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico partido del presidente Gustavo Petro.

En el malecón frente al río Magdalena, los seguidores del abogado celebraron los resultados con banderas de Colombia en alto, al ritmo de la canción 'Que me coma el tigre', un vallenato tradicional que hizo popular hace unos años el cantante Diomedes Díaz.

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"El hombre es de aquí y a mi como barranquillero me da vergüenza que acá siga ganando la izquierda, pero en segunda vuelta vamos a ratificar la gran victoria con los resultados de Barranquilla”, declaró Maura Celedón una ama de casa que llegó hasta el Malecón del Río a celebrar el resultado en esa ciudad en la que Petro se impuso hace cuatro años.

El saludo militar 'Firmes por la patria', con los dedos sobre la sien derecha, que De la Espriella hizo popular en esta campaña, se convirtió en una señal de victoria entre los congregados en el Malecón del Río.

"Claro que Colombia tiene que cambiar para que sea segura, porque ahora estamos en manos de los delincuentes y con Abelardo eso se va a acabar", expresó a EFE Manuel González, quien vive en el barrio La Concepción, cerca del lugar del festejo.

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Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro ya rozaba los 35 grados, con una sensación térmica que superaba los 40, pero eso no impidió que los seguidores del ultraderechista, muchos ellos con la cabeza cubierta por gorras con los colores de Colombia o con el tradicional 'sombrero vueltiao' hicieran fila bajo el sol para depositar su voto.

"Esto es resistencia, como estamos resistiendo todos para que Colombia cambie hacia el rumbo que se merece”, dijo con voz firme María Alejandra Fernández, de 70 años.

Los seguidores del candidato se sintieron recompensados cuando, entrada la noche, De la Espriella llegó al Malecón a bordo de un barco que navegaba por el río Magdalena, decorado con luces amarillas, azules y rojas, los colores de la bandera de Colombia, para pronunciar su primer discurso tras las elecciones. EFE

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