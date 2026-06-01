El líder indígena Brooklyn Rivera, el séptimo opositor muerto bajo custodia en Nicaragua

San José, 1 jun (EFE).- La muerte bajo custodia del líder indígena nicaragüense y exdiputado Brooklyn Rivera, que ha generado pedidos internacionales de una investigación "imparcial y transparente", se suma a la de al menos otras seis personas que se encontraban encarceladas en Nicaragua por su oposición al Gobierno que presiden los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Rivera, de 73 años y líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 y estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua por complicaciones respiratorias desde el pasado 7 de marzo.

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El líder miskito, quien fue aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento), fue detenido previo a las elecciones regionales de marzo de 2024 cuando aún era legislador, acusado de delitos considerados "traición a la patria".

El abogado Carlos Cárdenas, de 68 años, murió el 29 de agosto de 2025, un mes y once días después de haber sido arrestado, como alega la organización opositora Monitoreo Azul y Blanco, por su labor como asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el fallido diálogo nacional que se instaló en mayo de 2018 para buscar una salida a la crisis social y política que vive el país desde entonces.

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Cárdenas, que fue "secuestrado" por primera vez el 20 de agosto de 2018 y nuevamente el 23 de septiembre de ese mismo año, y liberado posteriormente, fue "entregado muerto a sus familiares el 29 de agosto de 2025", según esa organización.

El opositor Mauricio Alonso, de 64 años, falleció el 25 de agosto de 2025. Expresidente del opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS), fue arrestado el 17 de julio de ese mismo año en compañía de su hijo y su esposa, quien fue liberada ese mismo día. Desde entonces se encontraba en condición de desaparecido.

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Al opositor, "su familia lo buscó en cárceles y hospitales sin obtener respuesta del Estado, hasta que la mañana del 25 de agosto el Instituto de Medicina Legal los llamó para que acudieran a reconocer el cuerpo", recordaron en un comunicado conjunto las organizaciones Monitoreo Azul y Blanco y la Unidad de Defensa Jurídica.

El general retirado Humberto Ortega, exjefe del Ejército Popular Sandinista y uno de los estrategas de la insurrección armada contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en 1979, murió en septiembre de 2024 a los 77 años "bajo la custodia de la dictadura", según los opositores, y como un "traidor a la patria" para su hermano, el presidente Daniel Ortega, que sin embargo le reconoció su "aporte estratégico" a la revolución.

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Se encontraba bajo vigilancia policial desde el 19 de mayo de 2024 después de afirmar al medio argentino Infobae que no había un sucesor ante la eventual ausencia de Daniel Ortega, que pronto cumpliría 79 años y en el poder desde 2007, para continuar la dinastía: ni su cuñada Rosario Murillo, entonces vicepresidenta y ahora copresidenta, ni sus sobrinos.

El histórico exguerrillero Hugo Torres, que fue viceministro del Interior durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y en 1974 arriesgó su vida para liberar de la cárcel a Ortega, murió bajo custodia el 12 de febrero de 2022, con 73 años de edad, a causa de una "enfermedad" no especificada por las autoridades.

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Conocido como 'Comandante Uno', se encontraba en prisión desde el 13 de junio de 2021 acusado de ser, junto a unos 40 dirigentes opositores encarcelados, "traidores a la patria", "criminales" e "hijos de perra" de los estadounidenses.

El abogado Santos Sebastián Flores Castillo, de 52 años, falleció bajo custodia el 9 de noviembre de 2021 tras denunciar al mandatario por el presunto abuso sexual de su hermana Elvia Junieth Flores Castillo, cuando era menor de edad.

Flores Castillo estaba recluido desde el 17 de junio de 2013 y falleció en circunstancias desconocidas. Fue acusado y condenado a 15 años de cárcel por el delito de violación sexual en contra de una empleada del Poder Judicial, cargos que siempre fueron negados por el convicto y su familia.

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El nicaragüense-estadounidense Eddy Montes murió en mayo de 2019 durante un motín protagonizado por un grupo de "presos políticos" en el Sistema Penitenciario Nacional, presidio conocido como La Modelo, según la versión oficial.

Montes, que era abogado de profesión natural y tenía 57 años al momento de su muerte, había sido dado por desaparecido en octubre de 2018 y luego apareció en prisión, donde recibió un disparo mientras forcejeaba con uno de los centinelas, según la información oficial.

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No obstante, la Unión de Presos Políticos de Nicaragua distribuyó una serie de audios y fotografías filtrados desde el interior de la prisión que presentan una versión diferente de la que dio el Gobierno. EFE