EE.UU. nomina a un nuevo embajador en Colombia, en plena contienda electoral

Washington, 1 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este lunes a Nate Morris como embajador en el país sudamericano, que se encuentra en un proceso electoral el que el ultraderechista Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta el domingo y se enfrentará al izquierdista Iván Cepeda en una segunda ronda.

La nominación de Morris, empresario y antiguo senador republicano por Kentucky, debe ser ahora aprobada por el Senado antes de asumir el cargo.

Morris, cercano al movimiento MAGA (Make America Great Again), se había retirado de la carrera para optar en los comicios de noviembre a un asiento en la cámara alta, tras las informaciones de su posible nominación.

Al regresar a la Casa Blanca en 2025, Trump nominó al empresario Daniel Newlin como embajador en Colombia, pero el Comité de Relaciones Exteriores del Senado devolvió el nombramiento en febrero pasado después de que el candidato no entregara a tiempo la documentación requerida para el trámite de confirmación.

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La figura de Newlin fue polémica por su papel como donante y aliado político de Trump y, sobre todo, su actividad empresarial en Colombia, donde dirige una firma legal con presencia en Medellín, y el posible conflicto de interés que esto genera.

La Convención de Viena prohíbe a los diplomáticos ejercer negocios privados en el país donde están destinados, lo que incrementó las resistencias en el Senado.

La nominación de Morris llega en plena contienda electora en la que Espriella obtuvo en las elecciones de este domingo el 44 % de los votos, y competirá en la segunda vuelta del próximo 21 de junio, contra el izquierdista Iván Cepeda, heredero político del actual presidente, Gustavo Petro, que cosechó un 41 % de los sufragios.

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Petro, por su parte, rechazó los resultados del conteo, ante lo que este lunes Washington expresó su respaldo al derecho del pueblo colombiano a "elegir libremente" a su presidente.

"Esta elección es una decisión del pueblo colombiano. Estados Unidos apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a los líderes de su país", declaró a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

En su discurso de victoria, De la Espriella criticó las palabras de Petro y llamó a defender la democracia colombiana "por la razón o por la fuerza".

Cepeda respaldó en un inicio el comentario de Petro pero, tras las verificaciones realizadas por su campaña, declaró este lunes que no han encontrado evidencias de irregularidades como para cuestionar el resultado. EFE