Euskadi presenta una sede conjunta Bilbao-San Sebastián para el Mundial 2030

San Sebastián, 1 jun (EFE).- Las instituciones vascas han informado a la FIFA de su voluntad de continuar adelante con el proceso para ser sede del Mundial 2030 a través de una "única sede vasca" con dos estadios: San Mamés y Anoeta.

Los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián, las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, y el Gobierno Vasco, junto al Athletic Club y la Real Sociedad, han trasladado a la FIFA un documento oficial en el que comunican esta decisión de impulsar una sede conjunta.

PUBLICIDAD

Estas instituciones y los dos clubes implicados han hecho este anuncio este lunes en un comunicado en el que explican que la petición se ha realizado después de realizar los "pertinentes estudios y análisis de acuerdo con las exigencias de la organización, y anteponiendo el interés general y la perspectiva de país en la toma de decisiones".

Bajo esta "premisa", Euskadi ha decidido presentar a la FIFA un presupuesto único de lo que supondría una única sede con dos estadios para una fase de grupos en el año 2030 y con el planteamiento de que se disputen dos partidos en San Mamés y otros dos en Anoeta.

PUBLICIDAD