Fiscales surcoreanos ven indicios de que el expresidente Yoon planeaba declarar la ley marcial desde 2023

El equipo especial de la Fiscalía a cargo de la polémica declaración de la ley marcial por parte del expresidente Yoon Suk Yeol, una medida adoptada en diciembre de 2024 y que le ha costado una condena a cadena perpetua, ha afirmado este lunes que existen indicios de que el entonces jefe de Estado planeaba declararla mucho antes, desde finales de 2023.

El fiscal Kim Ji Mi ha indicado durante una rueda de prensa que el equipo de la Fiscalía ha determinado que Yoon realizó este tipo de preparativos ya en noviembre de 2023 tras realizar una serie de consultas al exjefe del Ejército Kim Myung Soo.

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El almirante, ahora retirado, ha explicado a los fiscales que investigaban el caso que Yoon le preguntó si "haría todo lo que él le pidiese" durante una conversación que tuvo lugar el 29 de noviembre de 2023, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Los fiscales, liderados por Kwon Chang Young, han dejado abierta la posibilidad de que el entonces presidente hubiera puesto en marcha medidas para reclutar a varios altos cargos de las Fuerzas Armadas de cara a la declaración de la citada ley, que provocó un despliegue militar en las calles de la capital y en torno al Parlamento.

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Kwon ya había apuntado anteriormente a la posibilidad de que Yoon hubiese estado valorando esta opción desde principios de 2024. Sin embargo, las pruebas recabadas que sostenían este extremo no fueron admitidas durante el juicio contra Yoon por insurrección.

Previamente, había sido condenado a cinco años de cárcel por varios de los delitos que se le imputaban en el marco del caso por la declaración de la ley marcial, entre ellos el de obstrucción a la justicia --unos cargos relacionados con el continuo bloqueo a su propia detención--, abuso de poder y falsificación y destrucción de documentos.

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La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, Yoon fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de impeachment contra él.