AMD presenta el chip Ryzen 7 7700X3D y extiende el soporte para AM4 con Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition

AMD ha presentado en Computex 2026 los nuevos chips Ryzen 7 7700X3D y Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition, este último para seguir dando soporte a AM4, al igual que la nueva tarjeta gráfica Radeon RX 9070 GRE, que alcanza un rendimiento similar a la gama media de GPU de Nvidia.

AMD Ryzen 7 7700X3D se caracteriza por su tecnología AMD 3D V-Cache y por ofrecer un rendimiento mejorado gracias a sus ocho núcleos, una memoria caché total de 104 Mb y velocidades que llegan a los 4,5 GHz. Estará disponible con un precio de lanzamiento de 329 dólares a partir del 16 de julio.

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El lanzamiento del AMD Ryzen 7 7700X3D extiende el soporte de la plataforma Socket AM5 hasta 2029, cuando de antemano se había fijado para el año 2027 con el lanzamiento de la arquitectura Zen 5 con los chips Ryzen 9000. Esto significa que si un usuario compra hoy una placa base AM5, en 2029 podrá adquirir una CPU más potente para tener actualizado convenientemente su sistema o equipo.

AMD ha presentado también el chip Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition como una edición especial del icónico Ryzen 7 5800X3D que se caracteriza por ofrecer soporte a AM4. Esto permite que cualquier usuario pueda actualizar su sistema sin tener que dar el salto a AM5, el cual exige memoria RAM DDR5 (con su precio disparado) y conlleva el cambio de placa base.

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Es un chip con un gran rendimiento gracias a los 96 MB de memoria caché, aunque la arquitectura interna sea de una generación anterior, y que en esta edición décimo aniversario llega con Carbice Ice Pad, un material de interfaz térmica de última generación diseñado para simplificar el proceso de instalación y ofrecer un rendimiento térmico duradero, como informa en un comunicado.

El Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition estará disponible a partir del 25 de junio con un precio de 349 dólares en su lanzamiento.

AMD ha anunciado la nueva tarjeta gráfica Radeon RX 9070 GRE de forma global para "extender la arquitectura AMD RDNA 4, capacidades avanzadas de trazado de rayos y experiencias mejoradas de IA a más jugadores", afirma AMD.

Se caracteriza por ofrecer un rendimiento en juegos hasta un 21 por ciento más rápido que la competencia, además de 48 unidades de computación AMD RDNA 4, 12 GB de memoria y velocidades de reloj de hasta 2,79 GHz. Ahora, AMD FSR Gaming Technologies estará disponible en más de 300 títulos.

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La GPU Radeon RX 9070 GRE estará disponible para su adquisición globalmente a través de los socios de AMD en la configuración de PC, tanto en configuraciones de referencia como con 'overclocking' de fábrica, a partir del 2 de junio. Su precio recomendado es de 549 dólares.

Finalmente, AMD ha presentado la nueva versión de su tecnología AMD EXPO, que tiene como objetivo de que más 'gamers' tengan más fácil realizar 'overclocking'. Gracias a esta tecnología, se obtiene un incremento medio adicional del 4 por ciento en el rendimiento de los fotogramas por segundo en comparación con memorias con perfil AMD EXPO estándar o tradicionales.

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