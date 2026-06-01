El exembajador de Reino Unido en EEUU Peter Mandelson se negó a entregar mensajes de su teléfono al Gobierno

El exministro laborista y exembajador de Reino Unido en Estados Unidos se negó a entregar al Gobierno liderado por Keir Starmer los mensajes contenidos en su teléfono móvil como parte del proceso de publicación de los documentos relativos a su polémico nombramiento.

El Gobierno pidió el 31 de marzo a Mandelson, a través de sus abogados, "cualquier información almacenada en su teléfono personal", si bien éste se negó a cumplir con dicha solicitud, según consta en una nota hecha pública este lunes tras la publicación de un segundo lote de documentos sobre su nombramiento por parte del Gobierno.

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La petición forma parte del mecanismo parlamentario activado el pasado mes de febrero por la oposición para pedir al Ejecutivo de Starmer que haga públicos todos los documentos relativos al nombramiento, incluyendo las comunicaciones que tuvo el exembajador a través de mensajería instantánea.

En otro documento difundido este lunes, consta que Mandelson le aseguró al exministro de Exteriores David Lammy que no se iba a arrepentir de nombrarle para el cargo de embajador de Estados Unidos en una nota manuscrita fechada a 18 de noviembre de 2024.

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"Si tuviera la intención de nombrarme, me aseguraré de que nunca se arrepientan", afirmó Mandelson en la misiva, apuntando a que serían necesarias "habilidades sobrehumanas, mucha suerte y un enorme esfuerzo de equipo" para defender los intereses británicos durante el mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, y asegurando que había "mucho en juego", incluyendo la relación con la Unión Europea o con China.

Una primera tanda de documentos fue publicada por el Gobierno británico a mediados de marzo sobre el polémico nombramiento de Mandelson, salpicado por la trama del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, en la que se reveló que funcionarios británicos advirtieron a Starmer del riesgo que podía suponer para su reputación contratar al exministro laborista.

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Mandelson, exministro para Irlanda del Norte y también extitular de la cartera de Finanzas durante el mandato de Tony Blair, fue destituido de su cargo diplomático en septiembre de 2025 tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que le vinculaban con Epstein y decidió dejar el Partido Laborista a principios de febrero.

El Departamento de Justicia estadounidense difundió el pasado 30 de enero más de tres millones de archivos relacionados con el caso de Epstein. Entre ellos, aparecen tres pagos a Mandelson de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

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Mandelson, quien fuera comisario europeo de Comercio, está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del entonces primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

Los archivos, que revelan mensajes íntimos entre Mandelson y Epstein, incluyen una fotografía del exministro británico en ropa interior junto a una mujer, cuyo rostro está oculto o difuminado. El político también estuvo alojado en la vivienda de Epstein en Manhattan en 2009 mientras cumplía una condena de arresto domiciliario por prostitución de menores.

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