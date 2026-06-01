'La bola negra', de Los Javis, adelanta su estreno en cines al 25 de septiembre

'La bola negra', la nueva película de Los Javis, ganadores en la última edición del Festival de Cannes del premio a la mejor dirección, adelanta su estreno en cines al 25 de septiembre. La cinta tenía previsto estrenarse en taquilla el 2 de octubre.

La película logró en Cannes, 'ex aequo' con el director polaco Pawel Pawlikowski por la cinta 'Fatherland', el premio a mejor dirección en la 79 edición del certamen francés, en el que también 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, y 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, aspiraban a lograr la Palma de Oro. La película, además, recibió una ovación de 20 minutos la noche de su estreno y recibió los elogios de la crítica española e internacional.

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Tras su paso por los cines, 'La Bola Negra' se podrá ver en Movistar Plus+. Esta historia, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

'La bola negra' narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

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