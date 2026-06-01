Agencias

'Movers by FUE' selecciona a 16 universitarios para formarse en EE.UU. en liderazgo e innovación

Guardar
Google icon
Imagen XWZXHGKBCNCBRA6JWUMIOO6AX4

Un total de 16 titulados universitarios seleccionados entre más de 2.000 candidatos viajarán a Cambridge, Boston y Nueva York (EE.UU). para formarse en liderazgo internacional, emprendimiento e innovación, dentro del XI programa 'Movers by FUE'.

Conocerán empresas, proyectos de emprendimiento e instituciones educativas de primer nivel, informan este lunes en un comunicado Fundación Universidad-Empresa y Fundación Rafael del Pino.

La viceconsejera de Universidades de Madrid, Mirina Cortés Ortega, ha dicho durante la gala de bienvenida que 'Movers by FUE' permite "conectar la formación con el mundo real" y ampliar la mirada global de los jóvenes para que esa experiencia revierta en el desarrollo de la Comunidad de Madrid.

PUBLICIDAD

Antes de este viaje, los premiados han hecho prácticas en entornos de exigencia en Telefónica, EMEA, Grenergy, IBM, Enisa, Thales, BBVA, Cámara de España, Airbus, GSK España, Faurecia Interior Systems, American Express, Amadeus y Endesa.

Los premiados proceden de 10 autonomías, 14 de ellos han cursado estudios en universidades públicas, y sus carreras abarcan desde ingenierías hasta Derecho o Marketing.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Bolsa de Milán baja un 0,52 % tras congelar Irán las negociaciones de paz con EE. UU.

Infobae

Bielsa destaca a Valverde y dice que "es un jugador verificado en tres posiciones"

Infobae

'La bola negra', de Los Javis, adelanta su estreno en cines al 25 de septiembre

'La bola negra', de Los Javis, adelanta su estreno en cines al 25 de septiembre

Nofumadores.org exige al Gobierno desbloquear el decreto que prohíbe sabores en vapeadores y limita nicotina en bolsas

Nofumadores.org exige al Gobierno desbloquear el decreto que prohíbe sabores en vapeadores y limita nicotina en bolsas

María Corina Machado regresa a Oslo y asegura que su misión está casi completada

Infobae