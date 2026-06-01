'Movers by FUE' selecciona a 16 universitarios para formarse en EE.UU. en liderazgo e innovación

Un total de 16 titulados universitarios seleccionados entre más de 2.000 candidatos viajarán a Cambridge, Boston y Nueva York (EE.UU). para formarse en liderazgo internacional, emprendimiento e innovación, dentro del XI programa 'Movers by FUE'.

Conocerán empresas, proyectos de emprendimiento e instituciones educativas de primer nivel, informan este lunes en un comunicado Fundación Universidad-Empresa y Fundación Rafael del Pino.

La viceconsejera de Universidades de Madrid, Mirina Cortés Ortega, ha dicho durante la gala de bienvenida que 'Movers by FUE' permite "conectar la formación con el mundo real" y ampliar la mirada global de los jóvenes para que esa experiencia revierta en el desarrollo de la Comunidad de Madrid.

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Antes de este viaje, los premiados han hecho prácticas en entornos de exigencia en Telefónica, EMEA, Grenergy, IBM, Enisa, Thales, BBVA, Cámara de España, Airbus, GSK España, Faurecia Interior Systems, American Express, Amadeus y Endesa.

Los premiados proceden de 10 autonomías, 14 de ellos han cursado estudios en universidades públicas, y sus carreras abarcan desde ingenierías hasta Derecho o Marketing.