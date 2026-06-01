Nofumadores.org exige al Gobierno desbloquear el decreto que prohíbe sabores en vapeadores y limita nicotina en bolsas

La asociación Nofumadores.org ha exigido al Gobierno "desbloquear" y llevar de manera inmediata a la segunda vuelta del Consejo de Ministros el Real Decreto sobre productos relacionados con el tabaco, que contempla la prohibición de los aromas y sabores en los cigarrillos electrónicos y vapeadores y el establecimiento de un límite máximo de nicotina en las bolsas de nicotina.

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, Nofumadores.org considera que cada mes que se demora la aprobación de esta norma se traduce en "miles de menores y jóvenes nuevos consumidores de productos diseñados específicamente para atraparles".

"Sabemos que los sabores son la principal vía de entrada de los menores al consumo de nicotina, y que las bolsas con dosis elevadas generan dependencia con muy pocas semanas de uso. No hay ningún argumento de salud pública para retrasar más esta regulación", ha afirmado la presidenta de Nofumadores.org y tesorera de la European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP), Raquel Fernández.

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En este contexto, la asociación recuerda que, según la OMS, 15 millones de adolescentes en todo el mundo consumen cigarrillos electrónicos y 40 millones, productos del tabaco. En España, el 22 por ciento de los jóvenes de 15 y 16 años ha consumido cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días, y el 17,6 por ciento tabaco convencional. Europa es, además, la región del mundo con mayor prevalencia de consumo de tabaco y nicotina entre menores de 13 a 15 años (11,6%) y de cigarrillos electrónicos (14,3%).

Nofumadores.org subraya que la evidencia científica internacional es "contundente". "Los aromas y sabores son el principal atractivo para los jóvenes a la hora de iniciarse en el consumo de cigarrillos electrónicos, y las bolsas de nicotina con dosis elevadas generan dependencia en muy pocas semanas", apunta.

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Asimismo, destaca que la propia OMS ha advertido este año de que estos productos son sofisticados, están diseñados deliberadamente y dirigidos a las generaciones más jóvenes mediante sabores, diseños atractivos y estrategias de 'marketing' impulsadas por 'influencers'. "Países de nuestro entorno como Países Bajos, Bélgica, Dinamarca o Francia ya han adoptado regulaciones en esta línea", añade la asociación.

DOS PROCESOS NORMATIVOS ABIERTOS

Nofumadores.org recuerda que España afronta actualmente dos procesos legislativos decisivos en materia de tabaco y nicotina: la ampliación de la Ley Antitabaco y la del Real Decreto sobre productos relacionados. El desbloqueo y aprobación definitiva del real decreto, con la prohibición de los sabores en cigarrillos electrónicos y vapeadores y el límite máximo de nicotina en las bolsas como medidas centrales, es para Nofumadores.org la prioridad absoluta del Gobierno en este Día Mundial Sin Tabaco.

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"No estamos reclamando nada excepcional. Estamos pidiendo que España adopte medidas que ya han puesto en marcha otros países europeos para proteger a los menores y reducir el impacto del tabaquismo. Son medidas respaldadas por un amplio consenso científico y sanitario; lo que falta no es evidencia, sino voluntad política", señala Fernández.

Por último, la presidenta de la asociación ha recalcado que el desbloqueo del real decreto depende "única y exclusivamente" del Gobierno de España, y en concreto, del Ministerio de Hacienda, tras haber pasado ya todos los procedimientos que la Comisión Europea exige.

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"No hay un solo organismo internacional, ni una sola sociedad científica, ni una sola organización de salud pública que esté pidiendo paralizar esta norma. Si la norma está parada, no es por razones de salud pública: la única explicación razonable es la presión de la industria", ha finalizado Fernández.