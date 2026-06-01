clinicasdelhombre.com abre su primera clínica en Puebla

PR Newswire

PUEBLA, Mexico, 1 de junio de 2026

PUEBLA, Mexico, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- clinicasdelhombre.com, parte de la red de clínicas elery.co, continúa su expansión nacional con la apertura de su nueva sede en Puebla, una ciudad clave en el centro del país. Con esta inauguración, la red alcanza su clínica número 21 en México, reforzando su compromiso de acercar la salud masculina especializada a más hombres en el país.

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La llegada a Puebla responde a una necesidad clara: ofrecer espacios médicos donde la salud masculina pueda atenderse de forma integral, accesible y sin estigmas. La clínica está diseñada para atender desde consultas de prevención hasta diagnósticos y tratamientos especializados, bajo un mismo modelo de atención.

clinicasdelhombre.com ha impulsado un enfoque que integra salud sexual, física y mental, con el objetivo de cambiar la forma en la que los hombres se relacionan con el cuidado de su salud. Más que atender enfermedades, la propuesta está centrada en acompañar a los pacientes en la prevención y el seguimiento continuo.

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La nueva sede, que operará bajo el liderazgo del Dr. José Gabriel Cianca Alonso, se encuentra en Cda. 16 Sur 1308, Azcarate, 72501 Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, una ubicación que permite el acceso a pacientes tanto de la capital como de zonas cercanas.

Entre los servicios disponibles se incluyen evaluaciones prostáticas, pruebas de ETS, vacunación y tratamiento de VPH, atención para disfunción eréctil, procedimientos como circuncisión, así como acompañamiento para la salud emocional y mental.

"Llegar a Puebla es seguir construyendo una red nacional que haga más fácil el acceso a la salud masculina para todos los mexicanos. Es una ciudad viva, en constante crecimiento, donde vemos una oportunidad clara de impulsar la prevención y hacer que cuidarse deje de ser algo que se pospone." comentó Marcelo Cruz, Co-CEO de elery.co.

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Con esta apertura, clinicasdelhombre.com amplifica su presencia en el país con clínicas en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Cada nueva sede refuerza la misma visión: crear espacios donde los hombres puedan atender su salud sin barreras, con información clara, acompañamiento médico y confianza.

Para más información y agendar tu cita, visita clinicasdelhombre.com

Acerca de clinicasdelhombre.comclinicasdelhombre.com es una clínica especializada con expertos en salud masculina. Ayuda a los hombres a mejorar su calidad de vida, atendiendo temas de salud urológica, sexual, mental y metabólica. La clínica brinda servicios médicos personalizados para abordar las necesidades específicas de cada paciente.

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Acerca de elery.co Red de clínicas de especialidad que está redefiniendo la atención médica mediante el uso de tecnología y un diseño centrado en el paciente. Actualmente, se enfoca en la salud masculina a través de la marca clinicasdelhombre.com. Para más información, visite elery.co.

Contacto de Prensaprensa@elery.co+52 81 2474 9948

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FUENTE clinicasdelhombre.com