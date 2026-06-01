La oposición israelí critica a Netanyahu por frenar ataques en Beirut a petición de Trump

Jerusalén, 1 jun (EFE).- La oposición y miembros del Gobierno israelí condenaron este lunes al primer ministro, Benjamín Netanyahu, por supuestamente frenar los ataques de Israel en los suburbios sureños de Beirut a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Un Gobierno que ha perdido el control sobre la soberanía israelí. Caos en todas las esquinas", acusó en su cuenta de X Naftalí Bennett, líder de Yachad (Juntos en hebreo), partido centro-derechista que lidera las encuestas para hacer frente al Likud de Netanyahu de cara a las próximas elecciones.

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El líder de la oposición del actual Parlamento a la cabeza del partido de centro-derecha Yesh Atid (Hay Futuro), Yair Lapid, atacó asimismo al primer ministro en sus redes sociales, afirmando que Israel se ha convertido en un "protectorado total".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el grupo chií Hizbulá se ha comprometido a detener los ataques contra territorio israelí y que, a cambio, Israel frenará la ofensiva militar en el Líbano.

En su red, Truth Social, detalló que tuvo una conversación telefónica "muy productiva" con el mandatario israelí, quien se comprometió a no enviar tropas a Beirut y a retirar las que estaban en camino.

"Hay soldados heridos y muertos, y el primer ministro de Israel espera la aprobación de Trump para bombardear Dahyeh", criticó Avigdor Liberman, dirigente del partido laico de extrema derecha Yisrael Beitenu (Israel Nuestra Casa), en un videomensaje en el que calificó la situación de "inaceptable".

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Desde la coalición de Netanyahu, el ministro de Seguridad Nacional, el colono ultranacionalista Itamar Ben Gvir, se dirigió al mandatario en una nota publicada en sus redes: "Ahora es el momento de decirle "no" a nuestro amigo, el presidente Trump".

"Ahora es el momento de hacer lo que se requiere y es necesario para atacar a Hizbulá, liberar a nuestros combatientes y restablecer la seguridad en el norte", agregó.

Israel tomó el domingo el castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, y el Gobierno de Netanyahu ordenó este lunes ataques contra los suburbios de Beirut.

Esta intensificación de la ofensiva se produce a pesar del alto el fuego vigente desde el 17 de abril y de que este martes está previsto que representantes de Israel y el Líbano inicien una cuarta ronda de conversaciones de paz en Washington, unos contactos que Hizbulá rechaza.

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Más de 3.400 personas han muerto en el Líbano por los ataques de Israel desde el 2 de marzo, cuando comenzó a atacar el país vecino en represalia por los lanzamientos de proyectiles a su territorio, en el marco de la guerra con Irán.

En Israel, los ataques de Hizbulá en el momento más intenso de la guerra se cobraron la vida de dos civiles.

Además, 27 soldados israelíes han muerto en el sur del Líbano o la frontera en el marco de la invasión del país vecino -el último, el médico militar Ori Yosef Silvester, de 30 años- este lunes. EFE